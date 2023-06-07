"Kuru Otlar Üstüne"den Merve Dizdar'lı ilk sahne yayınlandı

Nuri Bilge Ceylan'ın Merve Dizdar'a Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandıran "Kuru Otlar Üstüne" filminden ilk sahne yayınlandı.

Filmden paylaşılan ilk kesitte Merve Dizdar'ın Nuray karakteri ve Deniz Celiloğlu'nun Samet karakteri yer alıyor. Musab Ekici'nin Kenan rolüyle dahil olduğu oyuncu kadrosunda ayrıca Erdem Şenocak, Münir Can Cindoruk, Ferhat Akgün, Yüksel Aksu, Cengiz Bozkurt, Ece Bağcı, Elit Andaç Çam, Onur Berk Arslanoğlu gibi isimler de bulunuyor.

Senaryosu Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan ve Akın Aksu tarafından kaleme alınan film, İstanbul'a atanmayı umarken Anadolu'nun ücra bir köyünde zorunlu hizmetinin dördüncü yılını bitiren genç öğretmen Samet'in hikâyesini anlatıyor. Samet, meslektaşı Kenan'la birlikte iki kız öğrenciyi taciz etmekle suçlanınca, içine düştüğü çetin hayattan kurtulma umudunu tamamen kaybeder. Ancak kendisi de öğretmen olan Nuray ile tanışması, umutlarını yeniden yeşertebilir.