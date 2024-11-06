Landman için geri sayım başladı! Oyuncular, konusu ve hangi gün yayınlanacağı merak ediliyordu
Başrollerinde Oscar ödüllü Billy Bob Thornton, Emmy ödüllü Jon Hamm ve Hollywood starı Demi Moore’un yer aldığı Landman, heyecanla bekleniyor.
Oscar ödüllü Billy Bob Thornton, Emmy ödüllü Jon Hamm ve Hollywood starı Demi Moore’un başrollerinde yer aldığı Landman, 18 Kasım’da Amerika’dan 24 saat sonra ilk kez Tv+’ta gösterilecek.
TV+’ta ilk olarak iki bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor. Landman’in yeni bölümleri, Amerika’dan 24 saat sonra Türkçe dublaj ve altyazı seçeneğiyle her Pazartesi gösterimde olacak
Batı Teksas'ın meşhur petrol kuyularının yer aldığı bölgede geçen Landman, bu zorlu dünyadaki zengin olma mücadelelerinin hikayesini ekranlara taşıyacak.
Imperative Entertainment ve Texas Monthly'nin 11 bölümlük popüler podcast'i "Boomtown"un etkileyici bir adaptasyonu olma özelliğini taşıyan dizi, “kabadayıların ve vahşi milyarderlerin”, dünyanın iklimini, ekonomisini ve jeopolitiğini yeniden şekillendirecek ölçekteki hamlelerini odağına alıyor.