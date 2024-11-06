Landman için geri sayım başladı! Oyuncular, konusu ve hangi gün yayınlanacağı merak ediliyordu

TV+’ta ilk olarak iki bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor. Landman’in yeni bölümleri, Amerika’dan 24 saat sonra Türkçe dublaj ve altyazı seçeneğiyle her Pazartesi gösterimde olacak