Lefter filminden ilk kareler yayınlandı

Lefter “Bir Ordinaryüs Hikayesi” oyuncuları

Lefter Küçükandonyadis'in Büyükada'da başlayıp dünyaya yayılan ününü ve bir efsane haline gelme yolunda verdiği mücadeleleri anlatan hikayede başrollere Edip Tepeli, Bora Akkaş, Onur Durmaz, Aytaç Şaşmaz, Erdem Şanlı, Mert Denizmen, Engin Alkan, Hamdi Alkan, Uğur Uzunel, Doğukan Polat, Taner Barlas, Yıldız Kültür ve İpek Bilgin gibi isimlerin yer aldığı güçlü bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.