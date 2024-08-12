Lefter filminden ilk kareler yayınlandı
Başrollerinde Erdem Kaynarca, Deniz Işın, Aslıhan Malbora, Aslıhan Gürbüz ve Halit Ergenç’e yer veren yeni Netflix filmi 'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi'nin çekimlerinden ilk kareler paylaşıldı.
Can Ulkay imzası taşıyan ve başrollerinde Erdem Kaynarca, Deniz Işın, Aslıhan Malbora, Aslıhan Gürbüz ve Halit Ergenç’e yer veren yeni Netflix filmi 'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi'nin çekimleri başladı.
Futbolun efsane isimleri arasında sayılan ve geniş kitlelerce sevilen Lefter Küçükandonyadis’in yaşam hikayesinden uyarlanan filmin yapımcılığını TAFF Pictures ve Ark Pictures birlikte üstlenirken, senaryosunu Ayşe İlker Turgut kaleme aldı.
Lefter “Bir Ordinaryüs Hikayesi” oyuncuları
Lefter Küçükandonyadis'in Büyükada'da başlayıp dünyaya yayılan ününü ve bir efsane haline gelme yolunda verdiği mücadeleleri anlatan hikayede başrollere Edip Tepeli, Bora Akkaş, Onur Durmaz, Aytaç Şaşmaz, Erdem Şanlı, Mert Denizmen, Engin Alkan, Hamdi Alkan, Uğur Uzunel, Doğukan Polat, Taner Barlas, Yıldız Kültür ve İpek Bilgin gibi isimlerin yer aldığı güçlü bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.
Lefter “Bir Ordinaryüs Hikayesi”konusu:
Büyükada'da doğup Adalar'ın çok kültürlü yapısı içerisinde büyüyen Lefter, babası Hristo'nun katı isteklerine karşı gelerek futbolcu olmaya karar verir. Ancak başarıya giden yolculuğunda pek çok mücadele vermesi gerekecektir. Ailesi, aşkı ve kimliği konularında yaşadıkları Lefter'i dünya çapında bir efsane haline getirir.