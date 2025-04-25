Leyla Taylan geri dönüyor: Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon tarihi belli oldu ve ilk kareler yayınlandı
Ece Yörenç’in yaratıcısı olduğu, yönetmenliğini Bertan Başaran’ın üstlendiği, Ay Yapım imzalı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin2. sezon yayın tarihi belli oldu. Serenay Sarıkaya’nın hayat verdiği Leyla Taylan’ın kendi düğününden kaçarak attığı büyük adım, bu sezonda daha da derinleşiyor.
9 Mayıs 2024 tarihinde Netflix Türkiye'de yayınlanmaya başlayan romantik komedi dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti, ilgiyle karşılanmıştı. Kimler Geldi Kimler Geçti, ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon tarihi belli oldu ve ilk kareler yayınlandı. 15 Mayıs’ta yayınlanacak olan yeni sezon, yine aşkın, dostluğun ve kişisel yolculukların merkezde olduğu bir hikaye sunuyor.
Dizinin yaratıcılığını Ece Yörenç üstleniyor; yönetmen koltuğunda ise Bertan Başaran oturuyor. Yapımcılığı Ay Yapım’ın gerçekleştirdiği proje, oyuncu kadrosuna yeni yüzler ekleyerek hikayeyi daha da zenginleştiriyor.
İlk sezondan tanıdık yüzlerin yanında Fatih Artman gibi dizinin kadrosuna ekleniyor. Aynı zamanda yine müzik dünyasından Edis’in de kadroda yer alması bekleniyor.