Bir zamanların çok konuşulan televizyon dizisi Lost’un ilk bölümünün yayınlanmasının üzerinde 10 yıl geçti.





Bu özel yıldönümünü kutlamak için dizinin oyuncuları ve yaratıcıları Damon Lindelof ve Carlton Cuse, Los Angeles’ta özel bir etkinliğe katıldı.Dizi, son bölümüyle birçok hayranını kızdırmış, “bunca zaman boyunca herkes ölü müydü?” tartışmasını başlatmıştı. Lindelof ve Cuse bu konuya açıklık getirerek, adanın araf olmadığının altını çizdi. İkili, “Bütün sezonlar boyunca karakterler ölü değildi. Uçak kazasından kurtulanlar oldu ve gerçekten adada yaşadılar. Final sahnesinde hepsi ölüydü ve kilise sahnesinde ‘cennet’ olarak buluştular” ifadelerini kullandı. Cuse, dizinin umudunu kaybeden ve tekrar hayatlarındaki amacı bulmak için arayışa çıkan insanların mecazi anlatımı olduğunu belirtti. İkili, “Finalin ruhani ve kaderle ilgili olması gerektiği düşündük” sözlerini ekledi.