Masal tadında bir film

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Ayça Ayşin Turan, Şükrü Özyıldız, Ahmet Özaslan ve Burçin Birben'in rol aldığı, Özcan Deniz’in son filmi “Sevimli Tehlikeli” aksiyondan aşka, romantizmden drama kadar birçok temayı masallarla birleştiriyor.

Rapunzel’den Sindrella’ya Beyaz Atlı Prens’ten Robin Hood’a birçok masalın ana temasını içinde barındıran filmde; Zarok (Şükrü Özyıldız) yıllar önce Edirne’de bir ailenin beşikteki bebeğini kaçırıp büyük acıların yaşanmasına sebep olur. “Sevimli Tehlikeli”, yıllar sonra bu vicdan azabından kurtulacağı bir fırsat yakalayan Zarok’un, kaçırdığı (Zeliş) kızı 2. kez kaçırıp gerçek ailesine götürürken yaşanan aşk dolu bir macerayı anlatıyor. Film 6 Şubat'ta gösterime girecek.