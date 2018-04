Masters of Sex'in 2. sezonunda ünlü bir komedyen!

Showtime dizisi 'Masters of Sex'in ikinci sezon hazırlıkları sürüyor

The Pacific dizisinin yazarı olarak tanıdığımız Michelle Ashford'ın senaryosunu kaleme aldığı ve Thomas Maier'in kitabı 'Masters of Sex: The Life and Times of William Masters and Virginia Johnson, the Couple Who Taught America How to Love'ın televizyon uyarlaması olan Showtime dizisi 'Masters of Sex'in ikinci sezon hazırlıkları sürüyor. Geride bıraktığımız Eylül ayında yayın hayatına başlayan ve 12 bölümden oluşan ilk sezonunu Aralık ayında noktalayan dizinin ikinci sezonundan haberler gelmeye devam ediyor.



İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizinin yeni sezonunda tanınmış bir isimle daha karşılaşacağız. Emmy Ödülü sahibi ABD'li komedyen, yazar ve oyuncu Sarah Silverman 'Masters of Sex'in oyuncu kadrosuna dahil oldu. Peki Silverman'ı dizide nasıl bir karakterle izleyeceğiz? Karakterin detayları ile ilgili çok fazla bilgi mevcut değil. Elimizde olan bilgilere göre Silverman dizide medyum olduğuna inanan bir avuç okuyucu 'Helen' karakteri ile hikayeye dahil olacak. Helen aynı zamanda Betty'nin (Annaleigh Ashford) eski lezbiyen aşığı. Kadroya konuk oyuncu olarak katılan Silverman'ı ikinci sezonda yinelenen rolle izleyeceğiz. Son dönemde Bob's Burgers, Futurama gibi animasyon dizilerde sesiyle sevenleriyle buluşan 44 yaşındaki Silverman son senelerde Louie, Bored to Death ve The Good Wife gibi çeşiti televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak boy göstermişti.