Medcezir dizisi ne zaman bitiyor?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi 'Medcezir'in final tarihi belli oldu.

Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy, Barış Falay, Hazar Ergüçlü ve Taner Ölmez'in yer aldığı dizisi Star TV dizisi 'Medcezir'in final tarihi belli oldu.



Ay Yapım imzalı dizi, 12 Haziran Cuma günü 77. bölümüyle ekrana veda edecek.



Amerikan The O.C dizisinden Türk televizyonlarına uyarlanan 'Medcezir', yayın hayatına 13 Eylül 2013'te başlamıştı. 'Medcezir'in final bölümü 12 Haziran Cuma akşamı saat 20.30'da yayınlanacak.



