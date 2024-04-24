Merakla beklenen 'Kimler Geldi Kimler Geçti' fragmanı yayınlandı

Serenay Sarıkaya'nın başrolünde olduğu dizide, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil, Esra Ruşan ve Efe Tunçer gibi çarpıcı bir kadro yer alıyor. Dizinin yaratıcılığını Ece Yörenç, yönetmenliğini Bertan Başaran, yapımını ise Ay Yapım üstleniyor.