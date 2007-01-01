Ünlü oyuncu Merve Sevi yeni filmi "Şeytanın Çocukları: El Ebyaz"da bir arkeologu canlandırıyor!

3 Haziran’da vizyona girecek olan "Şeytanın Çocukları: El Ebyaz"da geçmişi karanlık bir gemide çalışma yapan arkeologu canlandıran Merve Sevi hayranlarını sevindirecek. Korku ve gerilim dolu yapımda üst düzey bir performans sergileyen Merve Sevi'ye filmde Cenk Torun ve Fırat Çöloğlu'nun yanı sıra Balamir Emren, Emin Gümüşkaya, Sedat Erdiş, Birgül Ulusoy, Tuğba Kurukoğlu, İdil Aladağ, Ceyda Ayça Çetin, Elif Ela Duman, Elif Özkul ve Ebru Sarıtaş eşlik ediyor. Filmin yönetmenliğini ise Oya Köksal ve Vedat Dikmetaş üstleniyor.





Senaryosu Alper Kıvılcım'a ait filmin konusu şöyle; Arkeoloji çalışmaları yapan bir ekibin yolu esrarengiz bir gemide kesişir. 2 yıl önce bu gemide korkunç olaylar yaşanmıştır ama görevi alan yeni ekipten yalnızca bir kişi bu olayların iç yüzünü bilmektedir. Genç ekip için ilgi çekici olduğu kadar ürkütücü de olan gemi demir aldıktan sonra esrarengiz olaylar yaşanmaya başlar. Bu esrarengiz olaylar genç ekipten kimileri için her şeyin sonu, içlerinden biri için kendisiyle yüzleşme olacaktır.









