Yapımını TAFF’ın üstlendiği, Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler’in başrolleri paylaştığı yılın en büyülü aşk filmi “İkimizin Yerine”nin senaryosu Pınar Bulut’a ait. Filmin yönetmen koltuğunda ise Umur Turagay var.
Filmde Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler'e Zerrin Tekindor, İştar Gökseven ve Özgür Emre Yıldırım gibi başarılı isimler eşlik ediyor.
Serenay Sarıkaya, küçük bir kasabada büyümüş, tüm ayrıntılarıyla sürekli kendini tekrarlayan hayatına dair cevaplayamadığı soruları olan Çiçek karakteri ile seyircisiyle buluşmaya hazırlanırken, başarılı oyuncu Nejat işler ise Çiçek’in hayatını değiştirecek büyük aşkı, edebiyat öğretmeni Doğan’ı canlandırıyor. Mudanya’dan İstanbul’a uzanacak olan hikayesi ve etkileyici kadrosuyla yılın iddialı yapımları arasına girmeye hazırlanan “İkimizin Yerine” önümüzdeki dönemde seyirciyle buluşacak.