Büyük bir aşkın ve büyük bir sırrın hikayesi 'İkimizin Yerine'nin çekimleri tamamlandı.

Yapımını TAFF’ın üstlendiği, Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler’in başrolleri paylaştığı yılın en büyülü aşk filmi “İkimizin Yerine”nin senaryosu Pınar Bulut’a ait. Filmin yönetmen koltuğunda ise Umur Turagay var.

Filmde Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler'e Zerrin Tekindor, İştar Gökseven ve Özgür Emre Yıldırım gibi başarılı isimler eşlik ediyor.