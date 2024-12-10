Netflix dizisi 'Asaf' konusu ne, oyuncuları kimler?

"Asaf", terk edilmiş bir adamın hayatını yeniden kurma mücadelesini anlatan, suç ve dram türlerinde bir yapım. Başrol karakteri Asaf, eşi ve oğlu tarafından terk edildikten sonra, hayatını sıradan bir Uber şoförü olarak sürdürmektedir. Ancak, bir trafik kazası sonucu kendini organize suç dünyasının ortasında bulur.



