Netflix dizisi 'Asaf' konusu ne, oyuncuları kimler?
Cihangir Ceyhan’ın başrolünde yer aldığı Kasım ayında Netflix kütüphanesinde yerini aldı. Peki Netflix dizisi 'Asaf' konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Cihangir Ceyhan'ın başrolünde yer aldığı yeni dizi 'Asaf' 28 Kasım'da Netflix'te gösterime girdi.
Özgür Önurme ve Ahmet Vatan imzalı dizi, Asaf adlı bir taksi şoförünün Payen Kuyern adındaki tehlikeli bir örgütün arabasına çarpmasının ardından değişen hayatına odaklanıyor.
Cihangir Ceyhan’ın Asaf karakterine hayat verdiği dizide, Burçin Terzioğlu, Saadet Işıl Aksoy, Ahmet Rıfat Şungar, Rıza Kocaoğlu, Serra Arıtürk, Çağdaş Onur Öztürk, Fatih Al, Umut Kurt, Uygar Özçelik, Tayanç Ayaydın, Hakan Karsak, Yılmaz Bayraktar ve Mehmet Şeker gibi güçlü isimler de rol alıyor.
"Asaf", terk edilmiş bir adamın hayatını yeniden kurma mücadelesini anlatan, suç ve dram türlerinde bir yapım. Başrol karakteri Asaf, eşi ve oğlu tarafından terk edildikten sonra, hayatını sıradan bir Uber şoförü olarak sürdürmektedir. Ancak, bir trafik kazası sonucu kendini organize suç dünyasının ortasında bulur.