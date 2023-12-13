Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (4-10 Aralık)

Netflix, geçen hafta platformda en çok izlenen yapımları paylaştı... 4-10 Kasım haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler de belli oldu. İşte geçtiğimiz haftanın en çok izlenen 10 dizisi...

1 / 10
Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (4-10 Aralık) - Resim : 1

10- Yaratılan

Osmanlı’nın son dönemlerinde geçen bu destansı hikâyede, dahilik ve delilik arasındaki bir hekimle tanışan hırslı bir tıp talebesi, yasaklı ve çok riskli bir deneye kalkışır.

2 / 10
Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (4-10 Aralık) - Resim : 2

9- Sweet Home: Season 2

İnsanlar acımasız canavarlara dönüşerek dünyayı dehşete sürüklerken yaşam mücadelesi veren bir avuç insan, hayatta kalmak ve insanlıklarına tutunmak için savaşır.

3 / 10
Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (4-10 Aralık) - Resim : 3

8- Bad Surgeon: Love Under the Knife: Season 1 (Korkunç Cerrah: Bıçak Altında Aşk

Dr. Paolo Macchiarini yaptığı kök hücre destekli nefes borusu nakilleriyle tüm dünyada adını duyurdu. Ama bir sorun vardı: Hastaları ölüp duruyordu.

4 / 10
Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (4-10 Aralık) - Resim : 4

7- My Demon

Acımasız bir iblis, taş kalpli zengin bir kadınla yaptığı anlaşmanın ardından güçlerini kaybeder. Ancak yitirdiği becerilerinin ve kalbinin anahtarı bu kadında olabilir. 