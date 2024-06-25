Netflix Türkiye'de Temmuz ayında neler var? İşte Temmuz ayı dizileri, filmleri

Netflix'in Temmuz takvimi resmi olarak açıklandı. Peki Netflix kütüphanesine önümüzdeki ay yeni eklenecek içerikler neler? İşte Netflix Temmuz 2024 takvimi...

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Netflix Türkiye'de Temmuz ayında neler var? İşte Temmuz ayı dizileri, filmleri - Resim : 1

TEMMUZ AYI DİZİLERİ

Zeytin Ağacı: 2. Sezon - 11 Temmuz 2024

Ayvalık'ta yeni bir hayata başlayan Ada, Leyla ve Sevgi’nin karşısına yepyeni sorunlar çıkar. Ada, bir yanda bilim dünyasıyla, diğer yanda ailesinin geçmişiyle uğraşırken, Leyla ise yeni bir iş kurmaya çalışmaktadır. Sevgi'nin ise bu sefer yakınlarından bile sakladığı bir sırrı vardır.

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Netflix Türkiye'de Temmuz ayında neler var? İşte Temmuz ayı dizileri, filmleri - Resim : 2

Vikings: Valhalla - 3. Sezon - 11 Temmuz 2024

Yedi yıl geçmiştir. Harald, Norveç Kralı olmayı arzularken Leif, Altın Ülke'yi arar ve Freydis de halkının mutlu bir hayat yaşaması için uğraşır.

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Netflix Türkiye'de Temmuz ayında neler var? İşte Temmuz ayı dizileri, filmleri - Resim : 3

Cobra Kai: 6. Sezon - 2. Kısım - 18 Temmuz 2024

Küresel turnuva yaklaşırken Daniel ve Johnny takımlarını yeniden kurmaya çalışır. Ancak zafere giden yolda eski düşmanlarla ve yeni tehditlerle karşılaşırlar.

 

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Netflix Türkiye'de Temmuz ayında neler var? İşte Temmuz ayı dizileri, filmleri - Resim : 4

The Decameron - 25 Temmuz 2024
 
Kara Ölüm tüm İtalya'ya yayılırken bir grup soylu ve hizmetçileri bir villaya sığınır. Ancak bu lüks kaçamak çok geçmeden kaosa sürüklenir.

 