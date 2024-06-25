Netflix Türkiye'de Temmuz ayında neler var? İşte Temmuz ayı dizileri, filmleri
Netflix'in Temmuz takvimi resmi olarak açıklandı. Peki Netflix kütüphanesine önümüzdeki ay yeni eklenecek içerikler neler? İşte Netflix Temmuz 2024 takvimi...
TEMMUZ AYI DİZİLERİ
Zeytin Ağacı: 2. Sezon - 11 Temmuz 2024
Ayvalık'ta yeni bir hayata başlayan Ada, Leyla ve Sevgi’nin karşısına yepyeni sorunlar çıkar. Ada, bir yanda bilim dünyasıyla, diğer yanda ailesinin geçmişiyle uğraşırken, Leyla ise yeni bir iş kurmaya çalışmaktadır. Sevgi'nin ise bu sefer yakınlarından bile sakladığı bir sırrı vardır.
Vikings: Valhalla - 3. Sezon - 11 Temmuz 2024
Yedi yıl geçmiştir. Harald, Norveç Kralı olmayı arzularken Leif, Altın Ülke'yi arar ve Freydis de halkının mutlu bir hayat yaşaması için uğraşır.
Cobra Kai: 6. Sezon - 2. Kısım - 18 Temmuz 2024
Küresel turnuva yaklaşırken Daniel ve Johnny takımlarını yeniden kurmaya çalışır. Ancak zafere giden yolda eski düşmanlarla ve yeni tehditlerle karşılaşırlar.
The Decameron - 25 Temmuz 2024
Kara Ölüm tüm İtalya'ya yayılırken bir grup soylu ve hizmetçileri bir villaya sığınır. Ancak bu lüks kaçamak çok geçmeden kaosa sürüklenir.