Netflix'in Kore dizisi Gyeongseong Creature konusu ne, oyuncuları kimler?

1945'te geçen ve Ongseong Hastanesi'nin gizemlerini çevreleyen Gyeongseong Creature dizisi Netflix kütüphanesinde yerini aldı. İki kısım halinde yayınlanacak dizinin geri kalan bölümleri ise 5 Ocak 2024'ten itibaren izlenebilecek. Güney Kore'nin en popüler isimlerinden bazılarının yer aldığı yeni Kore dramasında başrollerde Park Seo-joon ve Han So Hee yer alıyor.

Gyeongseong Creature konusu

1945'te geçen "Gyeongseong Creature", Ongseong Hastanesi'nin gizemlerini çevreleyen hikayeyi anlatıyor. Seul'ün Japonya'nın sömürge yönetimi altındaki eski adı olan Gyeongseong'da geçen dizi, girişimci Jang Tae-sang (Park Seo-joon) ve hafiye Yoon Chae-ok'un (Han So Hee) hayatta kalma arayışını konu alıyor.

Gyeongseong Creature oyuncuları ve karakterleri

Park Seo Joon dizide, Golden Jade House'un sahibi Bukchon'lu zengin bir adam olan Jang Tae Sang karakterini canlandırıyor. Adalete ilgi duymaktan ziyade, hayatının şu anki gerçekliği onun için en önemli şeydir. Ancak hayatını tamamen değiştirecek bir kadınla karşılaştığında bir tehdit ortaya çıkar.

Han So Hee, kayıp insanları arayan Yun Chae Ok karakterini canlandırmaktadır. Küçüklüğünden beri, Mançurya ve Şanghay arasında geçip giderken babasıyla birlikte nasıl hayatta kalacağını öğrenir. Korkunç durumlarla karşı karşıya kalır ve böylece, silahlar, bıçaklar ve her türlü makine ile çalışma konusunda yetenekli bir hale gelir.

Wi Ha Joon, Jang Tae Sang'ın en iyi arkadaşı olan Kwon Joon Taek rolünü canlandırıyor. Zengin bir ailesi olmasına rağmen Japon yanlısı oldukları için onlara karşı düşmanlık hissetmektedir. Bağımsız bir asker olarak yaşamaktadır. Gwon Jun Taek, kayıp meslektaşını kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkan Jang Tae Sang'a katılır.

Claudia Kim (Kim Su Hyun) dizide, kontrolü elinde tutan güçlü bir ailenin metresi Maeda rolünü üstlenmektedir. Sarsılmaz imajı ve poker yüzü ile Gyeongseong bölgesi üzerinde mükemmel bir hakimiyeti vardır. Bir gün bir seri kaybolma vakasına karışır.

Kim Hae Sook dizide, Golden Jade House'un uşağı Nawol Daek'i canlandırmaktadır.

Jo Han Chul dizide, Yun Chae Ok'un babası Yun Joong Won karakterini canlandırmaktadır. 10 yıl önce kaybolan eşini bulmak için kayıp kişilerin karıştığı davada daha derine iner.

Diğer Oyuncuları:

Ji Woo / Myeong Ja

Choi Young Joon

Jo Jae Ryong

Yeon Je Wook

Im Chul Soo

Ahn Ji Ho

