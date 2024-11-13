Netflix'in yeni Kore dizisi Mr. Plankton konusu ne, oyuncuları kimler?

Mr. Plankton oyuncuları ve karakterleri

Güney Kore Sineması'ndan alınan bilgere göre;

Woo Do Hwan dizide, hiçbir şeye sahip olmadığı için kalbi boş olan Hae Jo'yu canlandırıyor. Kendini hiçbir yere ait hissetmemektedir. Kimseyi umursamadan kasvetli bir hayat sürmektedir. Tüm bunlara rağmen renkli bir geleceğin hayalini kurmaktadır. Bir gün hayatını değiştiren bir haberle karşılaşır ve bu haber, köklerini öğrenmek için bir yolculuğa çıkmasına sebep olur.