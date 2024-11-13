Netflix'in yeni Kore dizisi Mr. Plankton konusu ne, oyuncuları kimler?
Dram ve romantizmi bir arada sunan yeni bir Güney Kore dizisi olan Bay Plankton'u 8 Kasım tarihinde Netflix kütüphanesinde yerini aldı. Mr. Plankton konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Netflix her yıl kataloğuna birçok k-drama dizisi ekliyor. Yeni bir Güney Kore dizisi olan Bay Plankton da 8 Kasım tarihinde Netflix kütüphanesinde yerini aldı.
“It's Okay to Not Be Okay”ın yazarı Jo Yong tarafından yazılan ve "Juvenile Justice” ile “Dear My Friends”in yönetmeni Hong Jong Chan tarafından yönetilen “Mr. Plankton”, 10 bölümden oluşuyor.
Mr. Plankton oyuncuları ve karakterleri
Güney Kore Sineması'ndan alınan bilgere göre;
Woo Do Hwan dizide, hiçbir şeye sahip olmadığı için kalbi boş olan Hae Jo'yu canlandırıyor. Kendini hiçbir yere ait hissetmemektedir. Kimseyi umursamadan kasvetli bir hayat sürmektedir. Tüm bunlara rağmen renkli bir geleceğin hayalini kurmaktadır. Bir gün hayatını değiştiren bir haberle karşılaşır ve bu haber, köklerini öğrenmek için bir yolculuğa çıkmasına sebep olur.
Lee Yoo Mi dizide, Hae Jo'ya sonsuz ölçüde sevgisini verecek ve onun ailesi olmak isteyecek Jo Jae Mi'yi canlandırıyor. Dünyanın en şanssız gelin adayı olarak prestijli bir ailenin beşinci nesildeki tek oğlu olan Eoh Heung ile evlenmek üzeredir. Düğününden hemen önce Hae Jo ile karşılaşması ile hayatında köklü değişiklikler olur.