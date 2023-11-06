Netflix'te geçen hafta en çok izlenen İngilizce 10 film (23-29 Ekim)

9. Hotel Transylvania 2

Eskiden yalnızca canavar misafirleri kabul eden Otel Transilvanya'daki en yeni değişiklik artık kapılarını insan ziyaretçilere de açıyor olmasıdır. Bu günlerde Drakula ise büyük bir sorunla yüzleşmektedir. Yarı vampir yarı insan olan sevgili torunu Dennis vampir özellikleri göstermiyordur. Mavis ile eşi Johnny, insan soyundan gelen akrabalarını ziyarete gittiklerinde Drak da canavar arkadaşlarıyla işbirliği yapar ve torunu Dennis'i eğitim kampına almaya karar verir. Bu eğitim esnasında Drakula'nın çok yaşlı ve eski kafalı babası Vlad, ziyaret için otele gelir. Vlad'in, küçük torununun saf kan vampir olmadığı ve otele insanların da kabul edildiği gerçekleriyle yüzleşmesi işleri içinden çıkılmaz bir noktaya sürükler.