Netflix'te geçen hafta en çok izlenen İngilizce 10 film (23-29 Ekim)
Dünya genelinde Netflix üzerinden geçtiğimiz hafta en çok izlenen 10 film belli oldu. Geçtiğimiz hafta boyunca (23-29 Ekim) Netflix’te film kategorisinde “Olds Dads” birinci sırada yer aldı. İşte Netflix'te geçen hafta en çok izlenen İngilizce 10 film…
10. Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel
Alvin ve kankaları, süper rock yıldızı formatındaki hayat tarzlarına ara vermek durumundadırlar. Çünkü eğitim şarttır ve süperstarlık sonra gelecektir! Yeni serüvenlerinde ise yeğen Tobi ile birlikte Alvin, Simon ve Theodore Dave Seville okullarının müzik programını kurtarma derdine düşeceklerdir. Okullarına devam etmek için süperstar'lıktan vazgeçen sincaplar okulun müzik programını $25,000 dolar ödül verilen yarışmayı kazanarak kurtarmakla görevlendirilirler. Fakat bu sefer yalnız değillerdir ve afilli "rakibeleri" kendilerine göz açtırmayacaklardır. Çünkü karşılarına çıkan "dişli" rakipleri "kız sincaplar"dan oluşan bir müzik grubu olan The Chipettes'ler ;Britany, Eleanor ve Jeanette'dır. Rekabet ve hırsa aşk ve romantizm karışacaktır.
9. Hotel Transylvania 2
Eskiden yalnızca canavar misafirleri kabul eden Otel Transilvanya'daki en yeni değişiklik artık kapılarını insan ziyaretçilere de açıyor olmasıdır. Bu günlerde Drakula ise büyük bir sorunla yüzleşmektedir. Yarı vampir yarı insan olan sevgili torunu Dennis vampir özellikleri göstermiyordur. Mavis ile eşi Johnny, insan soyundan gelen akrabalarını ziyarete gittiklerinde Drak da canavar arkadaşlarıyla işbirliği yapar ve torunu Dennis'i eğitim kampına almaya karar verir. Bu eğitim esnasında Drakula'nın çok yaşlı ve eski kafalı babası Vlad, ziyaret için otele gelir. Vlad'in, küçük torununun saf kan vampir olmadığı ve otele insanların da kabul edildiği gerçekleriyle yüzleşmesi işleri içinden çıkılmaz bir noktaya sürükler.
8. Minions
Genç asi Stuart ve sevimli minik Bob ile birlikte kardeşlerinin izinden gideceği kötü bir patron bulmak üzere işe koyulacaklardır. Üçlü, sonunda kendilerini yeni potansiyel efendileri, dünyanın ilk dişi süper kötüsü olan Scarlet Overkill'e götürecek olan heyecan dolu bir yolculuğa çıkarlar.
7. Reptile
Genç bir emlakçının vahşice öldürülmesinin ardından gerçekleri araştırmak için harekete geçen sert bir dedektif aldatmacalarla örülü karmaşık bir ağı ortaya çıkarır.