Netflix'te geçen hafta en çok izlenen İngilizce 10 film (23-29 Ekim)

10. Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel

Alvin ve kankaları, süper rock yıldızı formatındaki hayat tarzlarına ara vermek durumundadırlar. Çünkü eğitim şarttır ve süperstarlık sonra gelecektir! Yeni serüvenlerinde ise yeğen Tobi ile birlikte Alvin, Simon ve Theodore Dave Seville okullarının müzik programını kurtarma derdine düşeceklerdir. Okullarına devam etmek için süperstar'lıktan vazgeçen sincaplar okulun müzik programını $25,000 dolar ödül verilen yarışmayı kazanarak kurtarmakla görevlendirilirler. Fakat bu sefer yalnız değillerdir ve afilli "rakibeleri" kendilerine göz açtırmayacaklardır. Çünkü karşılarına çıkan "dişli" rakipleri "kız sincaplar"dan oluşan bir müzik grubu olan The Chipettes'ler ;Britany, Eleanor ve Jeanette'dır. Rekabet ve hırsa aşk ve romantizm karışacaktır.