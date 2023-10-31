Netflix'te Kasım 2023'te neler var? İşte Kasım ayında Netflix'te yayınlanacak diziler, filmler
Netflix Kasım ayı içerik takvimi belli oldu. Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in merakla beklenen yeni filmi İstanbul İçin Son Çağrı 24 Kasım'da izleyici ile buluşacak. İşte Kasım ayında Netflix'te yayınlanacak diziler, filmler, belgeseller...
Netflix, 2023'ün Kasım ayında izleyicileri birçok yeni dizi ve filmle buluşturmaya hazırlanıyor. Terzi'nin üçüncü ve final sezonu ile Peyami, Esvet ve Dimitri arasındaki aşk üçgeninde kaybolmanın tam zamanı. Sylvester Stallone'un bir Hollywood efsanesine dönüşme hikayesini ve kariyerini mercek altına alan Sly, başrollerinde Rita Moreno, Jennifer Garner, Ed Helms'e yer veren Şimdi İşler Karıştı Netflix'te olacak. İşte Kasım ayında Netflix'te yayınlanacak diziler, filmler, belgeseller...
NETFLİX KASIM AYI DİZİ PROGRAMI
Göremediğimiz Tüm Işıklar - 2 Kasım
2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde görme engelli bir Fransız kız ile bir Alman askerinin yolları kesişir. Anthony Doerr'ın Pulitzer Ödüllü çok satan kitabından uyarlandı.
Cigarette Girl - 2 Kasım
1960'larda Endonezya'nın karanfil sigarası sektöründeki geleneklere meydan okuyan yetenekli bir zanaatkârın aşk ve kendini bulma yolculuğu başlar.
Terzi: 3. Sezon - 3 Kasım
Uzun bir yolculuktan evine dönen Peyami'nin Esvet'e karşı hisleri giderek yoğunlaşır. Bu oyuna bir son vermeli ve Dimitri'ye tüm gerçekleri anlatmalıdır. Fakat yaşanan talihsiz olaylar Peyami ve Esvet'in planlarını alt üst edecektir.
Reality - 3 Kasım
Emlakçılar zorlu bir pazarda evleri satmak için uğraşırken yaşanan husumetler ve yarım kalan işler o güne kadar yaptıklarını bozabilir. Her şeyi yoluna sokmayı başaracaklar mı?
FERRY - 3 Kasım
Brabant'ın en büyük uyuşturucu satıcılarına yapılan polis baskını sonucunda bir boşluk oluşunca para arayışındaki Ferry Bouman'ın eline harika bir fırsat geçer.
Tam Şu Anda - 10 Kasım
Pandemi döneminde geçen bu antoloji dizisi, tutku ve kalp ağrısı dolu 10 eşsiz aşk hikâyesini anlatıyor.
Scott Pilgrim Takes Off - 17 Kasım
Scott Pilgrim hayallerindeki kız Ramona Flowers'la tanışır. Ancak onunla çıkabilmek için önce şeytani eski sevgililerinin yedisini de alt etmek zorundadır. Bryan Lee O'Malley'nin çizgi romanlarından uyarlandı.
The Crown: 6. Sezon: 1. Kısım - 16 Kasım
DramDiana, ömrünün son haftalarında halkın gözlerini kamaştırırken monarşi, bir hesaplaşmayla yüzleşir. Kraliçe II. Elizabeth ise mirası ve soyu üzerine düşünür.
Squid Game: The Challenge - 22 Kasım
4,56 milyon dolarlık ödülü 456 oyuncu arasından tek bir kişi kazanacak. Orijinal diziden esinlenen ve yeniliklerin de eklendiği oyunlarla dünyada olay yaratan dizi hayat buluyor.
Neredeyse Sıradan Bir Aile - 24 Kasım
Şoke edici bir cinayet, görünüşte kusursuz bir ailenin üyelerinin birbirlerini korumak için ne kadar ileriye gidebileceğini kanıtlayınca her birinin hayatı altüst olur.
Virgin River: 5. Sezon: 2. Kısım - 30 Kasım
Mel, hayatını farklı bir tempoda yaşamaya alışırken Jack işlerini büyütmek için uğraşır. Virgin River'da sırlar açığa çıkmaya başlarken kasaba yeni tehditlerle karşı karşıyadır.
NETFLİX KASIM AYI FİLM PROGRAMI
SOYGUN SANATI - 1 Kasım
Kaçak yaşamaktan yorulan profesyonel bir hırsız emekli olmaya karar verir. Fakat suç ortağı olan kaçış şoförü ile birlikte tamamlaması gereken son bir iş vardır.
NYAD - 3 Kasım
Yüzücü Diana Nyad, hep hayalini kurduğu şeyi 60 yaşında gerçekleştirmek için açık denizde yaklaşık 160 km yüzerek neredeyse imkânsız olan Küba-Florida etabını tamamlamaya çalışır.
THE KILLER - 10 Kasım
Bir suikastçı, hedefini kıl payı ıskaladığı önemli bir görevin ardından, kişisel olmadığını iddia ettiği uluslararası bir intikam avıyla işverenlerine ve kendine savaş açar.
BELIEVER 2 - 17 Kasım
Azimli bir dedektif, Asya'nın en büyük uyuşturucu çetesinin ardındaki gerçeği aramaya devam eder. Üstelik çetenin bir türlü yakalanamayan lideriyle de görülecek bir hesabı vardır.
RUSTIN - 17 Kasım
Aktivist Bayard Rustin, ırkçılık ve homofobiye rağmen 1963'teki Washington yürüyüşünü düzenleyerek insan hakları mücadelesinin tarihsel seyrini değiştirmeye yardımcı olur.
İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI - 24 Kasım
New York, aşk ve ikinci şanslar hakkında bir hikaye… İstanbul’dan New York’a giderken havaalanında tesadüfen karşılaşan Serin ve Mehmet, New York'ta heyecan dolu, baştan çıkarıcı unutulmaz bir geceye sürüklenir. Serin ve Mehmet hayatlarının en güzel anlarını birlikte geçirirken ortada tek bir sorun vardır, ikisinin de evli olmaları.
ŞİMDİ İŞLER KARIŞTI - 30 Kasım
Nadir görülen kozmik bir olay, Noel'e günler kala iki ebeveynin ergenlik çağındaki çocuklarıyla beden değiştirmesine neden olunca aile kaosa sürüklenir.
KASIM AYI NETFLIX YAPIMI İÇERİKLER
BİR NETFLIX FİLMİ
NUOVO OLIMPO - 1 Kasım
1970'lerde Roma'da bir sinema salonunda rastlaşan Enea ve Pietro, unutulmaz bir aşka yelken açar. Ancak kader onları ayırır.
BİR NETFLIX BELGESELİ
SLY - 3 Kasım
Onun sinema tutkusu "kaya" gibi sert çocukluğundan bir kaçış olarak başladı. Sylvester Stallone bu belgeselde, sıfırdan başlayıp bir Hollywood efsanesine dönüşme hikâyesini anlatıyor.
BİR NETFLIX BELGESELİ
ROBBIE WILLIAMS - 8 Kasım
25 yıllık solo kariyeri boyunca rekor üstüne rekor kıran Robbie, gençliğine dönüp bakıyor ve sahne ışıkları altında geçirdiği ömrüne dair düşüncelerini paylaşıyor.
BİR NETFLIX BELGESELİ
DÜNYANIN EN ZENGİN KADINI NASIL DOLANDIRILDI? - 8 Kasım
Dünyanın en zengin kadını ile kızı arasındaki anlaşmazlık nasıl ulusal bir skandala dönüştü? Bu sürükleyici belgesel dizisi hikâyeyi tüm detaylarıyla anlatıyor.
BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE FİLMİ
LEO - 21 Kasım
Adam Sandler, ilkokulun son yılını sınıfın evcil hayvanının gözünden anlatan bu yetişkinliğe geçiş temalı müzikal komedide Leo adlı bir kertenkeleyi seslendiriyor.
BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ
MY LITTLE PONY: BİR İZ BIRAK: 6. SEZON - 23 Kasım
Opaline, neredeyse Equestria'nın tüm gücünü ele geçirdi ve zaman tükeniyor! Bakalım Pony'ler ejderhalarla birlik olup sihri ve barışı korumayı başaracak mı?