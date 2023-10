Netflix'te Kasım 2023'te neler var? İşte Kasım ayında Netflix'te yayınlanacak diziler, filmler

Netflix, 2023'ün Kasım ayında izleyicileri birçok yeni dizi ve filmle buluşturmaya hazırlanıyor. Terzi'nin üçüncü ve final sezonu ile Peyami, Esvet ve Dimitri arasındaki aşk üçgeninde kaybolmanın tam zamanı. Sylvester Stallone'un bir Hollywood efsanesine dönüşme hikayesini ve kariyerini mercek altına alan Sly, başrollerinde Rita Moreno, Jennifer Garner, Ed Helms'e yer veren Şimdi İşler Karıştı Netflix'te olacak. İşte Kasım ayında Netflix'te yayınlanacak diziler, filmler, belgeseller...

NETFLİX KASIM AYI DİZİ PROGRAMI

Göremediğimiz Tüm Işıklar - 2 Kasım

2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde görme engelli bir Fransız kız ile bir Alman askerinin yolları kesişir. Anthony Doerr'ın Pulitzer Ödüllü çok satan kitabından uyarlandı.

Cigarette Girl - 2 Kasım

1960'larda Endonezya'nın karanfil sigarası sektöründeki geleneklere meydan okuyan yetenekli bir zanaatkârın aşk ve kendini bulma yolculuğu başlar.

Terzi: 3. Sezon - 3 Kasım

Uzun bir yolculuktan evine dönen Peyami'nin Esvet'e karşı hisleri giderek yoğunlaşır. Bu oyuna bir son vermeli ve Dimitri'ye tüm gerçekleri anlatmalıdır. Fakat yaşanan talihsiz olaylar Peyami ve Esvet'in planlarını alt üst edecektir.

Reality - 3 Kasım

Emlakçılar zorlu bir pazarda evleri satmak için uğraşırken yaşanan husumetler ve yarım kalan işler o güne kadar yaptıklarını bozabilir. Her şeyi yoluna sokmayı başaracaklar mı?

FERRY - 3 Kasım

Brabant'ın en büyük uyuşturucu satıcılarına yapılan polis baskını sonucunda bir boşluk oluşunca para arayışındaki Ferry Bouman'ın eline harika bir fırsat geçer.

Tam Şu Anda - 10 Kasım

Pandemi döneminde geçen bu antoloji dizisi, tutku ve kalp ağrısı dolu 10 eşsiz aşk hikâyesini anlatıyor.

Scott Pilgrim Takes Off - 17 Kasım

Scott Pilgrim hayallerindeki kız Ramona Flowers'la tanışır. Ancak onunla çıkabilmek için önce şeytani eski sevgililerinin yedisini de alt etmek zorundadır. Bryan Lee O'Malley'nin çizgi romanlarından uyarlandı.

The Crown: 6. Sezon: 1. Kısım - 16 Kasım

DramDiana, ömrünün son haftalarında halkın gözlerini kamaştırırken monarşi, bir hesaplaşmayla yüzleşir. Kraliçe II. Elizabeth ise mirası ve soyu üzerine düşünür.

Squid Game: The Challenge - 22 Kasım

4,56 milyon dolarlık ödülü 456 oyuncu arasından tek bir kişi kazanacak. Orijinal diziden esinlenen ve yeniliklerin de eklendiği oyunlarla dünyada olay yaratan dizi hayat buluyor.

Neredeyse Sıradan Bir Aile - 24 Kasım

Şoke edici bir cinayet, görünüşte kusursuz bir ailenin üyelerinin birbirlerini korumak için ne kadar ileriye gidebileceğini kanıtlayınca her birinin hayatı altüst olur.

Virgin River: 5. Sezon: 2. Kısım - 30 Kasım

Mel, hayatını farklı bir tempoda yaşamaya alışırken Jack işlerini büyütmek için uğraşır. Virgin River'da sırlar açığa çıkmaya başlarken kasaba yeni tehditlerle karşı karşıyadır.

NETFLİX KASIM AYI FİLM PROGRAMI

SOYGUN SANATI - 1 Kasım

Kaçak yaşamaktan yorulan profesyonel bir hırsız emekli olmaya karar verir. Fakat suç ortağı olan kaçış şoförü ile birlikte tamamlaması gereken son bir iş vardır.

NYAD - 3 Kasım

Yüzücü Diana Nyad, hep hayalini kurduğu şeyi 60 yaşında gerçekleştirmek için açık denizde yaklaşık 160 km yüzerek neredeyse imkânsız olan Küba-Florida etabını tamamlamaya çalışır.

THE KILLER - 10 Kasım

Bir suikastçı, hedefini kıl payı ıskaladığı önemli bir görevin ardından, kişisel olmadığını iddia ettiği uluslararası bir intikam avıyla işverenlerine ve kendine savaş açar.

BELIEVER 2 - 17 Kasım

Azimli bir dedektif, Asya'nın en büyük uyuşturucu çetesinin ardındaki gerçeği aramaya devam eder. Üstelik çetenin bir türlü yakalanamayan lideriyle de görülecek bir hesabı vardır.

RUSTIN - 17 Kasım

Aktivist Bayard Rustin, ırkçılık ve homofobiye rağmen 1963'teki Washington yürüyüşünü düzenleyerek insan hakları mücadelesinin tarihsel seyrini değiştirmeye yardımcı olur.

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI - 24 Kasım

New York, aşk ve ikinci şanslar hakkında bir hikaye… İstanbul’dan New York’a giderken havaalanında tesadüfen karşılaşan Serin ve Mehmet, New York'ta heyecan dolu, baştan çıkarıcı unutulmaz bir geceye sürüklenir. Serin ve Mehmet hayatlarının en güzel anlarını birlikte geçirirken ortada tek bir sorun vardır, ikisinin de evli olmaları.

ŞİMDİ İŞLER KARIŞTI - 30 Kasım

Nadir görülen kozmik bir olay, Noel'e günler kala iki ebeveynin ergenlik çağındaki çocuklarıyla beden değiştirmesine neden olunca aile kaosa sürüklenir.

KASIM AYI NETFLIX YAPIMI İÇERİKLER

BİR NETFLIX FİLMİ

NUOVO OLIMPO - 1 Kasım

1970'lerde Roma'da bir sinema salonunda rastlaşan Enea ve Pietro, unutulmaz bir aşka yelken açar. Ancak kader onları ayırır.

BİR NETFLIX BELGESELİ

SLY - 3 Kasım

Onun sinema tutkusu "kaya" gibi sert çocukluğundan bir kaçış olarak başladı. Sylvester Stallone bu belgeselde, sıfırdan başlayıp bir Hollywood efsanesine dönüşme hikâyesini anlatıyor.

BİR NETFLIX BELGESELİ

ROBBIE WILLIAMS - 8 Kasım

25 yıllık solo kariyeri boyunca rekor üstüne rekor kıran Robbie, gençliğine dönüp bakıyor ve sahne ışıkları altında geçirdiği ömrüne dair düşüncelerini paylaşıyor.

BİR NETFLIX BELGESELİ

DÜNYANIN EN ZENGİN KADINI NASIL DOLANDIRILDI? - 8 Kasım

Dünyanın en zengin kadını ile kızı arasındaki anlaşmazlık nasıl ulusal bir skandala dönüştü? Bu sürükleyici belgesel dizisi hikâyeyi tüm detaylarıyla anlatıyor.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE FİLMİ

LEO - 21 Kasım

Adam Sandler, ilkokulun son yılını sınıfın evcil hayvanının gözünden anlatan bu yetişkinliğe geçiş temalı müzikal komedide Leo adlı bir kertenkeleyi seslendiriyor.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

MY LITTLE PONY: BİR İZ BIRAK: 6. SEZON - 23 Kasım

Opaline, neredeyse Equestria'nın tüm gücünü ele geçirdi ve zaman tükeniyor! Bakalım Pony'ler ejderhalarla birlik olup sihri ve barışı korumayı başaracak mı?