One Direction: This is Us

Genç kızlar bu filmi bekliyor!

Morgan Spurlock’un yönettiği, ONE DIRECTION: THIS IS US filmi, grubun beş üyesinin hikayelerini de anlatan, 3D formatında, bir film olarak hazırlandı. Filmde grup üyelerinin tümünün, İngiltere’de düzenlenen X-Factor yarışmasına katılmalarının ardından, Simon Cowell tarafından nasıl bir araya getirildikleri, aileleriyle olan ilişkileri, hayalleri ve süratle ulaştıkları şöhretin nasıl bir his olduğu gözler önüne seriliyor. Film, en büyük konser olarak, 1D’nin Nisan 2013’te Londra O2 Arena’da sergilediği performansını beyaz perdeye yansıtacak.Film, Türkiye'de 30 Ağustos'ta vizyona girecek!