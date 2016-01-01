Şahan Gökbakar'ın son filmi 'Osman Pazarlama', 4 dalda Oscar adayı 'Gizli Dünya', Altın Küre ödüllü 'Saul'un Oğlu' ve animasyon filmi 'Ayı Kardeşler: Kurtarma Operasyonu' vizyonda...

Bu hafta biri yerli 4 film vizyona giriyor. İşte haftanın filmleri;

Osman Pazarlama

Togan Gökbakar'ın yönettiği ve Şahan Gökbakar, Mehmet Selim Akgül, Liberat Niyoyandika ile Feriştah Senem Yıldırım'ın başrollerinde oynadığı, Demet Akalın ve Okan Kurt'un da konuk oyuncu olarak yer aldığı "Osman Pazarlama" izleyici ile buluşuyor.

Türk sinemasının en çok izlenen filmleri arasına giren "Recep İvedik" serisiyle adından sıklıkla bahsettiren Şahan Gökbakar'ın yeni filmi "Osman Pazarlama", aşık olduğu kızla evlenebilmek için başarılı bir iş adamı olabilmeyi hedefleyen küçük bir girişimcinin komik hikayesini anlatıyor.

Gizli Dünya

Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen ile Sean Bridgers'in oynadığı filmin yönetmeni Lenny Abrahamson. Emma Donoghue'nun tüm dünyada çok satan kitabından uyarlanan film, 5 yaşındaki çocuğu ile küçük bir odaya hapsedilen bir annenin dramını ve kaçış hikayelerini anlatıyor.

Toronto Film Festivali'nde "Halkın Seçimi" ödülü ile Altın Küre'de "En

İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alan filmin, "En İyi Kadın Oyuncu", "En iyi Film", "En

İyi Yönetmen" ve "En İyi Uyarlama Senaryo" olmak üzere 4 dalda Oscar adaylığı

bulunuyor.

Saul'un Oğlu

Laszlo Nemes'in yönettiği filmde Geza Röhrig, Levente Molnar, Urs Rechn ve Todd Charmont başrolde oynuyor. 2016 Altın Küre'de "En İyi Yabancı Film" ödülüne layık görülen film, Naziler tarafından toplama kampında iş yapmaya zorlanan Yahudi asıllı bir esirin hayatının iki gününe odaklanıyor.

İzleyiciyi II. Dünya Savaşı'nda uygulanan soykırımın günlerine götürmeyi amaçlayan filmin konusu şöyle; Naziler tarafından toplama kampında iş yapmaya zorlanan "Sonderkommando"lardan Yahudi esir Saul, bir gün cesetlerin yakıldığı imha fırınında oğlu olduğunu düşündüğü bir çocuğun cesedini görür. Saul, oğlunun cesedini yakılmaktan kurtarıp usulünce toprağa vermeyi takıntı haline

getirecektir.

Ayı Kardeşler: Kurtarma Operasyonu

Ding Liang ile Fuyuan Liu'nun yönettiği animasyon filmin seslendirmeleri Rick Jay Glen, Siobhan Lumsden, Paul Maxx Rinehart ile Toni Thompson'a ait. Filmde, Ayı Kardeşler ve arkadaşlarının küçük Lola'yı kurtarmak için giriştikleri heyecan dolu macera anlatılıyor.

