Paris’te Türk sineması

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11. Paris Türkiye Filmleri Festivali, 5-13 Nisan tarihlerinde düzenlenecek

11. Paris Türkiye Filmleri Festivali, 5-13 Nisan tarihlerinde Fransa'da 1968 kuşağı sinemacılarının buluşma mekanı olarak bilinen ''Quartier Latin'' mahallesindeki tarihi ''Les Trois Luxembourg'' sinemasında gerçekleşecek. Türkiyeli Yurttaşlar Meclisi (ACCORT), Strasbourg'daki Odyssée Sineması ve Fransız Film Yönetmenleri Derneği (SFR) ile ortaklaşa düzenlenen festivale, Paris Belediyesi destek veriyor. Bu yılki festivalde, Tayfun Pirselimoğlu'nun "Ben O Değilim", Mahmut Fazıl Coşkun "Yozgat Blues", Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu "Gözümün Nûru" ve Onur Ünlü'nün "Sen Aydınlatırsın Geceyi" filmleri ilk kez Parisli sinemaseverlerle buluşacak. Lusin Dink'in "Saroyanland", Batu Akyol'un "Türkiye'de Caz" ve Can Candan'ın "Benim Çocuğum" isimli belgesel filmleri yine festival kapsamında izleyicilerle buluşacak. Festivalde ayrıca Atalay Tasdiken'in "Meryem", Tolga Örnek'in "Senin Hikayen", Erhan Kozan'ın "Halam Geldi", Serdar Akar'ın "Behzat Ç. Ankara Yanıyor" filmleriyle, Fransız sanatçı Clarisse Hahn'ın uluslararası başarı kazanan belgeseli "Kurdish Lover" gösterilecek filmler arasında yer alıyor. Yine festival kapsamında, Montrouge Sineması'nda yönetmen Fatih Akın'ın "Polluting Paradise" ve "Crossing the Bridge" isimli belgeselleri gösterilecek.