'Pera Palas’ta Gece Yarısı' 2. sezon konusu ne, oyuncuları kimler?
'Pera Palas’ta Gece Yarısı', ikinci sezonuyla 12 Eylül’de tüm dünyayla aynı anda Netflix’te yayınlandı. Peki 'Pera Palas’ta Gece Yarısı' 2. sezon konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Netflix’in sevilen dizilerinden biri olan Pera Palas’ta Gece Yarısı 2. sezonu ile 12 Eylül’de ekranlara geri döndü.
Hazal Kaya, Tansu Biçer ve Selahattin Paşalı'nın başrolde oynadığı Netflix dizisi 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın merakla beklenen ikinci sezon konusu kısaca şöyle:
1995 yılında, kendisine ait 1940’larda çekilmiş bir bebeklik fotoğrafı bulan Esra, annesinin ve ailesinin kim olduğunu öğrenmek için geçmişe dönmeyi kafasına koyar. Ahmet'in zamanla oynamamak gerektiği uyarıları Esra’yı durdurmaya yetmez ve ikili 1941 yılında kendilerini yeni bir serüvenin içinde bulurlar. Esra annesinin izini sürerken, Ahmet ise tarihin akışını değiştirdiklerini fark eder. Zamanda bir kırılmaya neden olan Esra ve Ahmet’in bir de davetsiz misafiri vardır. Zaman yolculuğunu keşfeden Halit de, aşkının peşinden 1919 yılından 1941’e gelmiştir. Başları yeterince dertte olan ikilinin karşısına bir de Halit’in çıkması, işlerin daha da karışmasına yol açar.
'Pera Palas’ta Gece Yarısı' 2. sezon Oyuncu Kadrosu
Hazal Kaya
Esra
Selahattin Paşalı
Halit
Tansu Biçer
Ahmet
Güven Murat Akpınar
Mümtaz
Nezaket Erden
Meliha
Tülin Özen
Lili
Cem Yiğit Üzümoğlu
Selahattin Giz
Esra ve Halit'in 1941 yılında bir araya geldiğini gören izleyiciler bu sahnelere bayıldı. 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın ikinci sezonunu izleyenler ilk tepkilerini sosyal medya hesaplarından paylaştılar.