'Pera Palas’ta Gece Yarısı' 2. sezon konusu ne, oyuncuları kimler?

Hazal Kaya, Tansu Biçer ve Selahattin Paşalı'nın başrolde oynadığı Netflix dizisi 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın merakla beklenen ikinci sezon konusu kısaca şöyle:

1995 yılında, kendisine ait 1940’larda çekilmiş bir bebeklik fotoğrafı bulan Esra, annesinin ve ailesinin kim olduğunu öğrenmek için geçmişe dönmeyi kafasına koyar. Ahmet'in zamanla oynamamak gerektiği uyarıları Esra’yı durdurmaya yetmez ve ikili 1941 yılında kendilerini yeni bir serüvenin içinde bulurlar. Esra annesinin izini sürerken, Ahmet ise tarihin akışını değiştirdiklerini fark eder. Zamanda bir kırılmaya neden olan Esra ve Ahmet’in bir de davetsiz misafiri vardır. Zaman yolculuğunu keşfeden Halit de, aşkının peşinden 1919 yılından 1941’e gelmiştir. Başları yeterince dertte olan ikilinin karşısına bir de Halit’in çıkması, işlerin daha da karışmasına yol açar.