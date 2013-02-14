Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda

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2010 yılında vizyona giren Romantik Komedi adlı filmin devamı niteliğinde olan Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda, 14 Şubat 2013’de vizyonda.

2010 yılında vizyona giren Romantik Komedi adlı filmin devamı niteliğinde olan Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda, 14 Şubat 2013’de vizyonda. Cemal Hünal, Sedef Avcı, Sinem Kobal, Burcu Kara, Gürgen Öz ve Engin Altan Düzyatan'dan oluşan çekirdek oyuncu kadrosu yeni filmde de rol alıyor. İşte filmin konusu… Esra evlilik hazırlıkları yaparken, en yakın arkadaşı Didem de kızlar arasındaki tek bekar kişi olarak kalmaktan dolayı panikler. Didem evlenme teklifi beklerken, sevgilisi Cem yeni filminde başrol oynadığı Gözde’yle tanışır. Bunun üzerine kıskançlık krizlerine giren Didem, Cem’i yakın takibe alır. Bu takip esnasında erkeklerin bekarlığa veda partisinde olduklarını öğrenir. Kızlar erkeklerin neler yaptıklarını görmek için oryantal kılığında partiye sızarlar.