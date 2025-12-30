Sahipsizler bugün var mı, yok mu? Sahipsizler yeni bölüm ne zaman?

44. Bölümde Neler Olacak?

Geçtiğimiz hafta yayınlanan sahnelerin ardından yeni bölüm fragmanı izleyicide büyük merak uyandırdı.

Cemo ve Haşmet Gerilimi: Cemo’nun Haşmet’i vurmasıyla iki aile arasındaki köprüler tamamen atılmış durumda. Yeni bölümde Haşmet'in hastanedeki yaşam savaşı ve bu durumun aileler üzerindeki etkisi merkezde olacak.

Alazlar Cephesi: Vahap ve Pervin, oğulları Devran ve Hazar’ı bir araya getirerek aşireti birlikte yönetmeleri için baskı yapmaya devam edecek. Ancak iki kardeş arasındaki güç savaşı yeni bir boyuta taşınacak.

Altı Kardeşin Mücadelesi: Azize, Cemo ve Zeliha; küçük kardeşlerini korumak için daha tehlikeli kararlar almak zorunda kalacaklar.