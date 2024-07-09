Şahmaran 2. sezonuyla dönüyor: İlk fotoğraflar yayınlandı

Kadrosunda Mustafa Uğurlu, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Ekin Gökgöz, Mahir Günşiray, Mehmet Bilge Aslan, Ümit Çırak, Olimpia Ahenk Dourmouchev, Doğanay Ünal, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak, Berfu Halisdemir, Elif Nur Kerkük, Lorin Merhart ve Beran Soysal gibi isimlerin yer aldığı diziye, yeni sezonda aşk uğruna yaşadığı ihanetin öcünü almak için dönen Lilith rolüyle Saadet Işıl Aksoy da dahil oluyor.