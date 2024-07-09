Şahmaran 2. sezonuyla dönüyor: İlk fotoğraflar yayınlandı
Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı Netflix yapımı Şahmaran'ın merakla beklenen 2. sezonundan ilk kareler geldi.
Netflix, başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in paylaştığı 'Şahmaran' dizisinin ikinci sezon tarihini duyurdu. Dizinin yeni sezonundan ilk kareler de paylaşıldı.
Şahmaran efsanesini izleyiciyle buluşturan dizinin yeni bölümleri, 8 Ağustos’ta Netflix’te yayınlanacak.
Yapımını TIMS&B Productions'ın yaptığı dizinin yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstleniyor. Umur Turagay ve Bertan Başaran’ın yönetmenliğindeki 'Şahmaran'ın senaryosunu Pınar Bulut kaleme aldı.
Kadrosunda Mustafa Uğurlu, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Ekin Gökgöz, Mahir Günşiray, Mehmet Bilge Aslan, Ümit Çırak, Olimpia Ahenk Dourmouchev, Doğanay Ünal, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak, Berfu Halisdemir, Elif Nur Kerkük, Lorin Merhart ve Beran Soysal gibi isimlerin yer aldığı diziye, yeni sezonda aşk uğruna yaşadığı ihanetin öcünü almak için dönen Lilith rolüyle Saadet Işıl Aksoy da dahil oluyor.