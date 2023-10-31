Şahsiyet dizisinin 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu

Onur Saylak’ın yönettiği, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı ‘Şahsiyet’ 2018’de 12 bölüm olarak Puhutv’de yayınlandı. Haluk Bilginer'in yanı sıra Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, İbrahim Selim, Şenay Gürler ve Hümeyra gibi başarılı oyuncuları kadrosunda bulunduran dizi 2. sezon ile ekranlara geri dönüyor.

Şahsiyet dizisinin 2. sezonu ne zaman yayınlanacak?

Haluk Bilginer’e Uluslararası Emmy Ödülü kazandıran Şahsiyet dizisi ikinci sezonuyla ekranlara geri döneceği açıklanmıştı. Şahsiyet dizisi, 2. sezonuyla 13 Kasım'da GAIN plotformunda diziseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Onur Saylak’ın yaptığı, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı Şahsiyet'in ikinci sezonunda Haluk Bilginer’in canlandırdığı Agah Beyoğlu’nun kızıyla ilişkisi üzerine yoğunlaşılacak.

Yeni sezonda Erdal Özyağcılar, İlker Aksum ve Burhan Öçal da yer alıyor.

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Şahsiyet konusu

Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul'un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu'nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir. Agâh'ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer başlangıcı teşhisiyle altüst olur.