'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?
Now Tv'nin yeni dizisi 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Peki 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği yönetmenliğini Bahadır Karataş’ın yaptığı ve Koray Kerimoğlu’nun devam edeceği, senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisisi çok yakında Now ekranlarında olacak.
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, entrika ve sırlarla dolu bir paşa ailesinin yaşamını ve ilişkilerini 1912 yılından başlayarak ekranlara taşıyor. Hikayede, ünlü sanatçılar Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, Fahrelnisa Zeid, Aliye Berger ve Füreya Koral gibi isimler de yer alıyor.
"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Meryem Uzerli, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir, Yağmur Başkurt, Onur Durmaz gibi ünlü isimler yer alıyor.
Diziden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Aile içindeki gizemli ilişkilere ve dramaya odaklanan tanıtımda, Rozali karakterine hayat verecek olan Meryem Uzerli de yer aldı.