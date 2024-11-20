'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, entrika ve sırlarla dolu bir paşa ailesinin yaşamını ve ilişkilerini 1912 yılından başlayarak ekranlara taşıyor. Hikayede, ünlü sanatçılar Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, Fahrelnisa Zeid, Aliye Berger ve Füreya Koral gibi isimler de yer alıyor.