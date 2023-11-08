Sessizlik Andı (Pact of Silence) dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

Netflix'in 11 Ekim'de gösterime giren yeni dizisi Sessizlik Andı (Pact of Silence) yayımlandığı günden bu yana büyük ilgi görüyor. Carlos Villegas Rosales'in yönettiği ve José Vicente Spataro'nun yazdığı dizi İngilizce olmayan diller arasında 23 Ekim-30 Ekim haftasında ilk 10'a girdi ve 4. sıraya yükseldi. Sessizlik Andı (Pact of Silence) dizisi konusu, oyuncularına yakından bakalım...

Sessizlik Andı (Pact of Silence) dizisi konusu ne?

Netflix dizinin konusunu şöyle özetliyor:

"Doğumuyla ilgili gerçekleri öğrenmek isteyen ve intikam duygusuyla yanıp tutuşan ünlü bir sosyal medya fenomeni, dört kadının hayatına bodoslama dalar."

Dizinin konusu, doğumuyla ilgili gerçekleri öğrenmek isteyen ve intikam duygusuyla yanıp tutuşan ünlü bir sosyal medya fenomeni olan Ana Dussuel'in etrafında dönmektedir. Ana, doğduğu gün terk edilmiş ve bir yetimhanede büyümüştür. Yetişkin olduktan sonra, kendisini terk eden annesini bulmak için dört kadının hayatına bodoslama dalar. Bu kadınlar, Ana'nın doğduğu yıl aynı kasabada yaşayan, farklı yaşlardan ve sosyal statüden dört kadındır. Ana'nın araştırması, kasabada gizlenen karanlık sırları ortaya çıkarmaya başlar. Bu sırlar, Ana'nın kendi geçmişiyle ilgili de şok edici gerçekleri açığa çıkaracaktır.

Sessizlik Andı (Pact of Silence) dizisi oyuncuları

40 dakikalık 18 bölümden oluşan dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Marimar Vega - Martina

Adriana Louvier - Fernanda

Kika Edgar - Irene

Litzy - Sofía

Camila Valero - Brenda

Chantal Andere - Ramona

José Manuel Rincón - Adriano

Rodolfo Salas - Omar

Martín Barba - Alex

Sessizlik Andı (Pact of Silence) fragmanı