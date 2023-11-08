Sessizlik Andı (Pact of Silence) dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?
Netflix ekranlarında 11 Ekim'de gösterime giren dizi Sessizlik Andı (Pact of Silence), aradan geçen sürenin ardından İngilizce olmayan yapımlar arasında en çok izlenenlerde 4. sıraya kadar çıkmayı başardı. Peki Sessizlik Andı (Pact of Silence) konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım
Netflix'in 11 Ekim'de gösterime giren yeni dizisi Sessizlik Andı (Pact of Silence) yayımlandığı günden bu yana büyük ilgi görüyor. Carlos Villegas Rosales'in yönettiği ve José Vicente Spataro'nun yazdığı dizi İngilizce olmayan diller arasında 23 Ekim-30 Ekim haftasında ilk 10'a girdi ve 4. sıraya yükseldi. Sessizlik Andı (Pact of Silence) dizisi konusu, oyuncularına yakından bakalım...
Sessizlik Andı (Pact of Silence) dizisi konusu ne?
Netflix dizinin konusunu şöyle özetliyor:
"Doğumuyla ilgili gerçekleri öğrenmek isteyen ve intikam duygusuyla yanıp tutuşan ünlü bir sosyal medya fenomeni, dört kadının hayatına bodoslama dalar."
Dizinin konusu, doğumuyla ilgili gerçekleri öğrenmek isteyen ve intikam duygusuyla yanıp tutuşan ünlü bir sosyal medya fenomeni olan Ana Dussuel'in etrafında dönmektedir. Ana, doğduğu gün terk edilmiş ve bir yetimhanede büyümüştür. Yetişkin olduktan sonra, kendisini terk eden annesini bulmak için dört kadının hayatına bodoslama dalar. Bu kadınlar, Ana'nın doğduğu yıl aynı kasabada yaşayan, farklı yaşlardan ve sosyal statüden dört kadındır. Ana'nın araştırması, kasabada gizlenen karanlık sırları ortaya çıkarmaya başlar. Bu sırlar, Ana'nın kendi geçmişiyle ilgili de şok edici gerçekleri açığa çıkaracaktır.
Sessizlik Andı (Pact of Silence) dizisi oyuncuları
40 dakikalık 18 bölümden oluşan dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Marimar Vega - Martina
Adriana Louvier - Fernanda
Kika Edgar - Irene
Litzy - Sofía
Camila Valero - Brenda
Chantal Andere - Ramona
José Manuel Rincón - Adriano
Rodolfo Salas - Omar
Martín Barba - Alex