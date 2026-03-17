Sevdiğim Sensin yeni bölüm ne zaman, hangi gün?
Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin, Star TV ekranlarında geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başladı ve izleyici tarafından sevildi. Peki Sevdiğim Sensin yeni bölüm ne zaman, hangi gün?
Star TV’nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin, geçtiğimiz hafta (12 Mart) ekrana gelen 5. bölümüyle tüm kategorilerde reyting listelerinin zirvesine yerleşerek büyük bir başarıya imza attı. Ferman'ın Kadir'i vurması ve Erkan'ın Dicle'ye olan aşkını itiraf ettiği o sahneye Burçin'in şahit olması, izleyiciyi büyük bir merak içinde bırakmıştı.
6. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Ramazan Bayramı haftası (16-22 Mart) olması sebebiyle birçok dizi yayın arası verirken, Sevdiğim Sensin izleyicisini bekletmiyor.
Yayın Tarihi: 19 Mart 2026, Perşembe (Arefe Günü)
Saat: 20.00
Kanal: Star TV
Dizinin geçtiğimiz haftaki (12 Mart) karnesi, başarısını tescilledi:
Total: 8.58 (1. Sırada)
ABC1: 8.27 (1. Sırada)
AB: 6.68 (1. Sırada)
Dizide neler olacak?
Ferman’ın silahından çıkan kurşunla yere yığılan Kadir, hastanede yaşam savaşı veriyor. Fragmanlarda "Kadir öldü" iddiaları dolaşsa da, karakterin hayata tutunması ancak Dicle ile olan evlilik planlarının büyük bir darbe alması bekleniyor.