Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu konusu ne? Oyuncuları kimler? Sandık Kokusu nerede çekiliyor?

Sandık Kokusu 6 Aralık Salı (bugün) günü Show TV ekranlarında yayın macerasına başlayacak. Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun'un oturduğu yeni dizi “Sandık Kokusu”nun fragmanı oldukça ilgi çekti. Sandık Kokusu konusu, oyuncuları, fragmanına yakından bakalım...

Sandık Kokusu konusu ne?

‘Sandık Kokusu’ güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak.

Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizide; kah gülecek kah ağlayacak ama her zaman kendinizden bir şeyler bulacaksınız.

Sandık Kokusu ne zaman yayınlanacak?

Sandık Kokusu 6 Aralık Salı (bugün) günü Show TV ekranlarında yayın macerasına başlayacak.

Sandık Kokusu nerede çekiliyor?

Çekimlerine Adana'da başlanan dizi İstanbul'da devam ediyor.

Sandık Kokusu oyuncuları

Özge Özpirinçci

Demet Akbağ

Metin Akdülger

Necip Memili

Kayhan Açıkgöz

Seda Türkmen

Ergun Kuyucu

Şahin Sancak

Levent Can

Sandık Kokusu fragmanı