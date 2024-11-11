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Sinem Kobal başrollü “Her Şeyin Başı Merkür" filminden ilk fragman yayınlandı! Ne zaman vizyona girecek?
Sinem Kobal ve Alp Navruz'un başrolünde yer aldığı “Her Şeyin Başı Merkür" filminden ilk fragman yayınlandı. “Her Şeyin Başı Merkür" filmi konusu ne, ne zaman vizyona girecek? Yakından bakalım...
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Sinem Kobal ve Alp Navruz'un başrolünde yer aldığı Her Şeyin Başı Merkür filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
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Yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu filmden ilk fragman yayınlandı.
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Her Şeyin Başı Merkür oyuncuları
Filmde Kobal'a Alp Navruz, Devrim Yakut, Tamer Levent, Derya Alabora, Neslihan Yeldan, Yılmaz Bayraktar, Kayhan Açıkgöz, Ayşegül Aslan Öcal, Su Şanad, Koray Kadirağa, Cansın Çekili ve İsmail Saymaz eşlik ediyor.
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Her Şeyin Başı Merkür konusu
Ayşe Balıbey'in aynı adlı romanından uyarlanan film, gazetecilik bölümünden mezun olan Elif'in idealist hayallerle mesleğe başladıktan sonra kendisini astroloji bölümünde burç yazarken bulmasıyla birlikte gelişen eğlenceli olayları anlatıyor.