Sonic 3 ne zaman vizyona giriyor?

“Kirpi Sonic” ilk gösterimini Şubat 2020'de yaptı ve devam filmi Nisan 2022'de gösterime girdi. Her iki film de küresel gişede toplam 724 milyon doların üzerinde hasılat elde etti. İlk iki filmi yöneten Jeff Fowler üçüncü filmde de yönetmen koltuğuna oturdu. Şimdi gözler Sonic 3 filminde.

Sonic 3 ne zaman vizyona girecek?

"Sonic 3" ülkemizde 17 Ocak'ta vizyona girecek.

Sonic 3'ün Konusu Ne?

Yeni macera yeni rakip olarak duyurulan devam filminin konusu şu şekilde özetlenebilir. Sonic, Knuckles ve Tails, daha önce karşılaştıkları hiçbir şeye benzemeyen güçlere sahip gizemli güçlü yeni bir düşman olan Shadow'a karşı yeniden bir araya geliyor. Yetenekleri her yönden geride kalan Sonic Takımı, Shadow'u durdurmak ve gezegeni korumak umuduyla beklenmedik bir ittifak aramalıdır.

Sonic 3 Kadrosunda Kimler Var?

Baş karakteri Ben Schwartz seslendiriyor. Tails karakterini Colleen O'Shaughnessey, Knuckles'ı ise Idris Elba. Heyecan yaratan bir diğer cast haberi Shadow'a Keanu Reeves'in ses vereceği.

Sonic 3 fragman