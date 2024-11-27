Squid Game 2. sezon konusu ne, oyuncuları kimler? Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Squid Game 2. sezon konusu

Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) geri dönüyor ve bu defa karanlık bir karakter olan Yönetici (Lee Byung-hun) ile gergin bir savaşın içerisine hapsoluyor. Yeni oyunlar ortaya çıkıp alınması gereken riskler ölümcülleştikçe Gi-hun’un oyunu sonsuza dek sonlandırma hedefi herkes için daha önemli hale geliyor. Peki, Gi-hun başarılı olabilecek mi, yoksa sistemin kurbanlarının sayısı mı artacak?