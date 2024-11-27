Squid Game 2. sezon konusu ne, oyuncuları kimler? Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Netflix'in fenomen dizisi Squid Game'in 2. sezonuyla geri dönüyor. Netflix, tüm dünyada en çok izlenen dizisi Squid Game’in resmi fragmanını paylaştı. Peki Squid Game 2. sezon konusu ne, oyuncuları kimler? Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Netflix'in dünya çapında izlenme rekorları kıran fenomen dizisi Squid Game, 2. sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Sezonun yayımlanmasına kısa bir süre kala bugün yeni bir fragman geldi. Merakla beklenen yeni sezon daha karanlık, daha tehlikeli ve çok daha sürükleyici bir hikaye sunuyor.
Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
26 Aralık’ta yeni sezonuyla geri dönecek olan dizinin resmi fragmanı, dünya çapındaki Squid Game hayranlarını bekleyen sürükleyici karakter dinamiklerine ve 2. sezonun ölümcül oyunlarına heyecan verici bir bakış sunuyor.
Squid Game 2. sezon konusu
Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) geri dönüyor ve bu defa karanlık bir karakter olan Yönetici (Lee Byung-hun) ile gergin bir savaşın içerisine hapsoluyor. Yeni oyunlar ortaya çıkıp alınması gereken riskler ölümcülleştikçe Gi-hun’un oyunu sonsuza dek sonlandırma hedefi herkes için daha önemli hale geliyor. Peki, Gi-hun başarılı olabilecek mi, yoksa sistemin kurbanlarının sayısı mı artacak?