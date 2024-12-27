Squid Game 3. sezon ne zaman? Tarih belli mi?

Netflix'in dünya genelinde en çok izlenen dizileri arasında zirvede yer alan Güney Kore yapımı Squid Game dizisi 3 yıl gibi uzun bir bekleyişin ardından 2. sezon bölümleri ile 26 Aralık'ta Netflix'te izleyicilerle buluştu. Filmin Rotten Tomatoes puanı bugün itibarıyla %86. İlk sezonun başarısını yakalayan dizi, ikinci sezonuyla da beklentileri karşılayacak gibi görünüyor. Dizinin 3. sezon çıkış tarihi de izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Squid Game’in 3. sezon ne zaman? Tarih belli mi?

Öte yandan dizinin üçüncü sezonunun da yolda olduğu açıklandı. Netflix'ten yapılan duyuruda 2025'te yayınlanacak üçüncü sezonun aynı zaman da final sezonu olacağı belirtildi: "Squid Game 2025'te 3. Sezon için geri dönecek ve bu aynı zamanda gerilimin sonuncusu olacak."

Kesin bir çıkış tarihi henüz açıklanmamış olsa da, dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, izleyicilere seslendiği bir mektupla haberi doğruladı.

İlk sezonuyla dünyanın en popüler dizileri arasına adını yazdırmayı başaran distopik Güney Kore dizisinde 456 oyuncunun canları pahasına 45,6 milyar Won'luk para ödülü için ölüm yarışmasına katılması konu ediniyordu.