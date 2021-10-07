12 yıl rafta bekleyen Squid Game neden bu kadar çok izleniyor?

Squid Game Künyesi

Yaratıcı:Dong-hyuk Hwang

Bölüm: Dizinin 1. sezonu 9 bölümden oluşuyor

Başroller:Lee Jung-jae,Park Hae-soo,Wi Ha-jun

Konu: Para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul eder. İçeride onları cazip bir ödül ve ölüm riski beklemektedir.

Tür: Kore dizileri, gerilim





SQUID GAME DİZİSİ KONUSU NE?

Tüm dünyada dizi severlerin gündemi Squid Game... Netflix'in eş CEO'su Ted Sarandos, 17 Eylül'de vizyona giren dokuz bölümlük Kore gerilim dizisinin Netflix'in "dünyadaki İngilizce olmayan en büyük dizisi" olmaya hazır olduğunu söylüyor. Gerçekten de öyle, çünkü dünya çapında diziye ilgi çok büyük. Squid Game şu anda ABD, Birleşik Krallık ve Güney Kore de dahil olmak üzere düzinelerce ülkede 1 numaralı şov.

Netflix'in büyük ilgi çeken dizisi Squid Game'in konusu ise şöyle: Squid Game maddi sıkıntı çeken Gi-hun da dahil yaklaşık 456 kişiyi anlatıyor. Bu kişiler ölümcül çocuk oyunlarını oynayarak hayatta kalmaya ve 45,6 milyar wonun (yaklaşık 350 milyon TL) sahibi olmaya çalışıyor. (IMDB en iyi filmler başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

TELEFON NUMARASI GERÇEK ÇIKTI

Unutmadan ekleyelim dizide karakterlerin oyuna katılmak için aramaları gereken telefon numarası gerçek çıktı.

Kore'nin güneydoğusunda yaşayan ve adı açıklanmayan iş kadını, 4 binden fazla kişinin kendisini aradığını, dizideki gibi oyun oynamak istediklerini söylüyor. Gündelik hayatı kabusa dönen kadın "Ben bu numarayı on yıldan uzun süredir kullanıyordum, bu yüzden şaşkınlık içerisindeyim" diyor. Netflix ise izleyicilerden numarayı aramamalarını istedi ve "Prodüksiyon şirketiyle birlikte bu sorunu nasıl çözebileceğimizi inceliyoruz. Telefon numarasının yer aldığı sahneleri değiştirebiliriz" açıklaması yaptı.

SQUID GAME NEDEN BU KADAR ÇOK SEVİLDİ?

TikTok'taki "#SquidGame" hashtag 22,8 milyardan fazla görüntülenmesi dünya çapında Squid Game dizisine olan ilgiyi gösteriyor. Peki, dizi neden bu kadar popüler? Squid Game'in yönetmeni Hwang Dong-hyuk'un sözleri dizinin başarısını anlatacak türden. Hyuk dizi üzerinde tam 10 boyunca çalışmış. Fikrin ilk olarak 2008 yılında aklına geldiğini söyleyen Güney Koreli yönetmen bir yıl sonra senaryoyu yazmış. Ancak o dönem dizinin ya çok büyük bir fiyasko ya da yankı uyandıran bir iş olacağını düşünmüş ve sunmak için acele etmemiş. Hwang Dong-hyuk dizinin çok başarılı olmasının nedenlerini şöyle anlatıyor:

Ya hep ya hiç olacağını biliyordum. Ya bir başyapıt olacaktı ya da fiyasko. Bu yüzden izleyicilerin, karakterlerin çocuk oyunları oynamak için hayatlarını riske atmasını ikna edici bulup bulmayacağını kendime sormaya devam ettim.

Yaklaşık 12 yıl sonra dünya böyle tuhaf, şiddetli hayatta kalma hikayelerinin hakikaten hoş karşılandığı bir yere dönüştü.

Katılımcıların çılgına döndüğü dizideki oyunlar, pek çok kişinin kripto para, emlak ve hisse senetleri gibi şeylerle turnayı gözünden vurma istekleriyle uyumlu. Pek çok kişi hikayeyle empati kurabildi.

Dizimde kullanılan Kore'nin eski çocuk oyunları basit ve eski ama onları dünya çapında çekici kılma potansiyelini gördüm.

Squid Game hayatta kalma oyunlarını içeriyor ama esasen kişilerle ilgili. Bu nedenle herhangi bir yerdeki izleyicilerin oyunun kuralını anlaması uzun sürmüyor, bu da onlara oyunu oynayan karakterlerin duygularını takip etmeleri için daha fazla alan sağlıyor.

Diğer benzer türdeki diziler veya filmler, kazanmak için zor bulmacaları çözen bir kahramanı takip ediyor. Ama bu kaybedenlerin hikayesi. Kazanan yok, dahiler yok, daha çok başkalarının yardımıyla ileri adım atan bir kişi var.



DİZİ NEDEN BU KADAR POPÜLER?

Peki, Squid Game dizisi neden bu kadar popüler? CNBC'ye göre de bazı nedenler var:

Ağızdan ağıza yayılıyor

Squid Game dizisinin popularitesi ağızdan ağıza yayıldı. Yeni bir yapımdı. Asya'daki tanıtımların aksine örneğin ABD'de büyük bir tanıtım yapılmadı. Bunun yerine ilginç konsepti, Twitter ve TikTok kullanıcılarının paylaşımlarıyla daha fazla kişi tarafından bilinir oldu. Netflix'in küresel TV başkanı Bela Bajaria, "İnsanlar duyuyor, onun hakkında konuşuyor, insanlar seviyor ve bunun çok sosyal bir yönü var, bu da şovun bizim yaptığımızın dışında büyümesine yardımcı oluyor" diyor.





Squid Game dizisinin popularitesi ağızdan ağıza yayıldı. Yeni bir yapımdı. Asya'daki tanıtımların aksine örneğin ABD'de büyük bir tanıtım yapılmadı. Bunun yerine ilginç konsepti, Twitter ve TikTok kullanıcılarının paylaşımlarıyla daha fazla kişi tarafından bilinir oldu. Netflix'in küresel TV başkanı Bela Bajaria, "İnsanlar duyuyor, onun hakkında konuşuyor, insanlar seviyor ve bunun çok sosyal bir yönü var, bu da şovun bizim yaptığımızın dışında büyümesine yardımcı oluyor" diyor. Erişilebilirlik

Squid Game'in dünya çapında böylesine bir fenomen haline gelmesinin bir başka nedeni de erişilebilirliği. Dizi Korece çekiliyor, ancak Netflix 37 dilde altyazı ve 34 dilde dublaj sunarak altyazıları okumak istemeyenlerin de dizinin keyfini çıkarmasını sağlıyor. Hatta dizinin çevirileri bile sosyal medyada yeni tartışmaları tetikledi.





Meme'ler, videolar

Squid Game'in viral doğası nedeniyle, dizi internette konuşuldukça bu kez memler de hemen ardından geldi. Twitter ve TikTok'ta, karakterlerin oynaması gereken oyunlar tekrarlandı. Örneğin dizi ile özdeşleyen Dalgona Şekerin binlerce kişi evinde deneyip videolarını paylaştı.



Can’t get enough of these squid game memes pic.twitter.com/DPQ6JFBRvk — ⭐Sophie Tragique ⭐ Power Tchoin (@STragique) September 29, 2021





Squid Game'in viral doğası nedeniyle, dizi internette konuşuldukça bu kez memler de hemen ardından geldi. Twitter ve TikTok'ta, karakterlerin oynaması gereken oyunlar tekrarlandı. Örneğin dizi ile özdeşleyen Dalgona Şekerin binlerce kişi evinde deneyip videolarını paylaştı. İngilizce olmayan şovlara ilgi artıyor

Netflix, "Squid Game"den önce İngilizce olmayan dizilerde büyük bir başarı yakalamıştı. 2019'dan bu yana ABD'li izleyiciler tarafından izlenen İngilizce olmayan içerik akışının yüzde 71 arttığı belirtiliyor. Aslen Fransızca olan "Lupin" ve aslen İspanyolca olan La Casa De Papel gibi şovlar Netflix'in en çok izlenenleri arasına girdi.





Netflix, "Squid Game"den önce İngilizce olmayan dizilerde büyük bir başarı yakalamıştı. 2019'dan bu yana ABD'li izleyiciler tarafından izlenen İngilizce olmayan içerik akışının yüzde 71 arttığı belirtiliyor. Aslen Fransızca olan "Lupin" ve aslen İspanyolca olan La Casa De Papel gibi şovlar Netflix'in en çok izlenenleri arasına girdi. Kore ilgisi

Kore eğlencesi yıllardır ABD'de ve tüm dünyada gelişiyor. K-pop veya Kore pop müziği grupları ABD'de büyük hayran kitlelerine sahip ve popülariteleri artmaya devam ediyor. Güney Kore filmi "Parasite" gibi filmler Hollywood'u domine etti; geçen yıl en iyi film dalında Akademi Ödülü kazanmaya devam etti.



Kıdemli strateji analisti Julia Alexander "K-pop, Koreli aktörler, Koreli film yapımcıları, Koreli sporcular olsun, Koreli yetenekler - bu yetenek grubuna o kadar çok talep var ki.. " diyor.



ABD'li şirketlerin bu ilgi üzerinde çalıştığını belirten Alexander "Sadece Koreli yeteneklere olan talep yüksek değil, aynı zamanda maliyet de genellikle daha düşük. Bu da Netflix'in yakında Squid Game gibi daha fazla içerik oluşturmaya kaynak ayırmaya başlayabileceği anlamına geliyor. Alexander 'Evet, buna yatırım yapmak istiyoruz' diyecekler" dedi.



SQUID GAME OYUNLARI NELER?

Peki, dizide hangi oyunlar oynanıyor? Polygon, dizideki oyunları en tehlikelisinden itibaren şu şekilde sıralıyor:

7. DDAKJI (Origami)





Bu oyun Squid Game turnuvasının bir parçası olmasa da, serinin kahramanı Seong Gi-hun’u (Lee Jung-Jae) tanıtan oyun olarak önemli. Kurallar basit: Hem Gi-hun hem de satıcı sırayla katlanmış kağıt parçalarını kullanarak birbirlerinin kağıdına vurur ve diğerini ilk çeviren kazanır. Kağıt kesiği dışında pek bir tehlike yok, değil mi? Yine de bir püf noktası var: Gi-hun, satıcıya kaybettiği her tur için satıcıya 100.000 won borçlu olacak. Satıcı, para yerine, kendisine tokat atılmasına izin verdiği her defasında Gi-hun'un borcundan 100.000 won kesmeyi teklif eder. Yine, bu oyunda, küçük paralar uğruna toplum içinde fiziksel olarak küçük düşürülmekten başka bir tehlike yoktur, ancak oyunun arkasındaki asıl amaç, bir kişinin ne kadar alçalmaya istekli olduğunu görmek için turnuva için potansiyel adayları ayıklamaktır.

6. Misket oyunu

Misket oyunu oynamanın veya kaybetmenin korkutucu bir tarafı yok… Tabii, pembe askeri tulumlu maskeli bir adam yanınızda duruyor ve söz konusu misket oyununu kaybederseniz sizi boş yere ateş etmekle tehdit etmiyorsa.

5. Şeker kalıbı oyunu / PPOPGİ





Bu oyunun kuralları basittir: Her oyuncuya, oyun başlamadan önce rastgele seçtikleri dört şekilden ( Üçgen, yuvarlak, yıldız ve şemsiye) biriyle damgalanmış şeker kalıpları verilir. Hayatta kalabilmek için, her oyuncu 10 dakika içinde kalıpları bozulmadan çıkarmalıdır. Bir oyuncu bu şartlardan herhangi birini yerine getiremezse, görüldüğü yerde vurulur. Oyunu önemli ölçüde zorlaştıran şey, şeklin bütünden tam olarak nasıl çıkarılacağını bulmaktır. Bir daire veya üçgen seçerseniz nispeten basit bir görev; bir yıldız ya da şemsiye seçtiyseniz pek değil.



4. Kırmızı ışık, yeşil ışık

En korkutucu oyunlardan. İşte kurallar: Oyuncular bir başlangıç ​​çizgisinin arkasındaki alanın en ucunda dururken, başka bir kişi söz konusu alanın karşı tarafında yer alır. Oyuncuların amacı sahanın karşı tarafına geçmek, sadece karşı taraftaki kişi “Yeşil Işık” dediğinde hareket etmek ve “Kırmızı Işık” dediğinde durmaktır. Kırmızı Işık çağrıldıktan sonra hareket eden biri tespit edilirse oyundan elenir. Yani vurulur.

3. Kalamar oyunu

Kumla çizilmiş bir alanda oynanır ve oyuncular, hücumcu ve savunmacı olarak takımlara ayırır. Hücumcuların amacı, sahanın karşı tarafında çizilen “ev” karesine ulaşmaya çalışmadan önce sahanın ortasını tek ayak üzerinde geçmektir, savunma oyuncusunun amacı ise onları durdurmaktır… Bu durum yine ne pahasına olursa olsun....

2. Halat çekme oyunu

Muhtemelen kuralları zaten biliyorsunuzdur: Bir takım İpin bir tarafından çeker, diğer takım diğer tarafından. Dizide ise katılımcılar söz konusu ipe zincirlenerek ve ağzı açık bir uçurumun birkaç yüz metre yukarısında bu oyunu oynamaya zorlanıyor.

1. Cam köprü oyunu



Squid Game'in beşinci ve sondan bir önceki oyunu “Cam Köprü” oyunudur. Oyunun başlangıcında, kalan 16 oyuncunun her biri, yerden birkaç yüz metre yüksekte asılı duran devasa bir odanın karşı ucunda durur. Odanın girişi ve çıkışı arasında, her biri 18 panelden oluşan yan yana cam panellerden oluşan iki “köprü” vardır. Kazanmak için oyuncular köprüyü 16 dakika içinde odanın diğer tarafına geçmelidir. İki köprü arasındaki panellerin her biri iki tip camdan birinden yapılmıştır. Dayanıklı cam ne yazık ki ancak iki oyuncunun ağırlığına dayanabilir...





SQUID GAME DİZİSİ BÖLÜMLERİ

1. Kırmızı Işık, Yeşil Işık

Kolay yoldan para kazanmayı uman beş parasız ve çaresiz Gi-hun, esrarengiz bir oyunda yer almayı kabul eder. İlk turun başında beklenmedik, korkunç bir olay gerçekleşir.

2. Cehennem

Oyuna devam etme ya da bırakma konusunda karar veremeyen grup oylama yapar. Ancak dış dünyada onları bekleyen gerçekler, en az bu oyun kadar acımasız olabilir.

3. Şemsiyeli Adam

Birkaç oyuncu, aynı anda hem tatlı hem de ölümcül olabilecek ve gizli avantajlara sahip oyuncular barındıran sıradaki tura katılır. Bu sırada Jun-ho gizlice içeri girer.

4. Takıma Sadık Kal

Oyuncular arasında ittifaklar kurulurken, ışıklar kapandıktan sonra yatakhanede kimse güvende değildir. Üçüncü oyunda Gi-hun'un ekibi stratejik düşünmek zorundadır.

5. Adil Bir Dünya

Gi-hun ve takımı gece boyunca sırayla nöbet tutar. Maskeli adamlar birlikte komplo kurdukları doktorla sorun yaşar.

6. Kanka

Oyuncular dördüncü oyun için eşleşir. Gi-hun ahlaki bir ikilemle boğuşurken Sang-woo kendini korumayı seçer. Sae-byeok hayat hikâyesini ilk kez paylaşır.

7. VIP'LER

Maskeli Önder gösteriyi en önden izlemek için gelen VIP konukları karşılar. Bazı oyuncular beşinci oyunun ağırlığını kaldıramaz.

8. Gemi Aslanı

Son oyundan önce finalistler arasındaki güvensizlik ve nefret iyice derinleşir. Oyunun kirli sırlarını açığa çıkarmakta kararlı olan Jun-ho kaçmaya çalışır.

9. Şanslı Bir Gün

Acımasız bir dövüşe sahne olan final oyununun nasıl sona ereceği sadece bir kişiye bağlıdır. Oyunun yaratıcısı nihayet kendini gösterir.

SQUID GAME DİZİSİ OYUNCULARI