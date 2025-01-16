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Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse'den ilk fragman! İşte konusu ve oyuncuları
Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse'den ilk fragman yayınlandı. Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler'in oturacağı Kral Kaybederse konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
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Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Kral Kaybederse için geri sayım başladı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse'den ilk tanıtım da yayınlandı.
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Ertan Kurtulan’ın uyarladığı Kral Kaybederse’nin senaryosunu ise Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alıyor.
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Güç, hırs, aşk ve ihanetle dolu bir hikayeyi konu eden dizi, Kenan Baran’ın zirveden düşüşünü ve bu düşüşle birlikte sürüklenen hayatları çarpıcı bir şekilde ortaya koyacak.
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Fragmanda; parıltılı hayatıyla dikkat çeken Kenan Baran'ın Fadi ile tanıştığı anlar ve "Artık o, avına av olan bir avcıdır" sözleri merak uyandırdı.