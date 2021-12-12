Survivor 2022 kadrosu açıklandı! İşte, Survivor 2022 All Star yarışmacıları

Survivor 2022 All Star yarışmasının kadrosu bugün Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Yarışmanın ne zaman başlayacağı da belli oldu. Survivor 2022'de daha önce yarışmaya damga vurmuş isimler de var. Peki, Survivor 2022 Ünlüler ve Gönüllüler takımlarında hangi yarışmacılar var? İşte kadrolar

SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor'da geçen sezonun birincisi İsmail Balaban olmuştu. Survivor 2022 bu yıl Ocak ayının ilk günlerinde TV 8'de izleyici ile buluşacak.

SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

Survivor 2022 ünlüler kadrosundaki isimler şöyle:

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz

Bu gönderiyi Instagram'da gör Acun Ilıcalı (@acunilicali)'in paylaştığı bir gönderi



SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor 2022 gönüllüler kadrosundaki yarışmacılar şöyle:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı





