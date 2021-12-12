Survivor 2022 kadrosu açıklandı! İşte, Survivor 2022 All Star yarışmacıları
Survivor 2022 kadrosu açıklandı... Acun Ilıcalı Survivor 2022'de Ünlüler ve Gönüllüler takımında yer alacak yarışmacıların isimlerini Instagram hesabından paylaştı. Survivor 2022 ne zaman başlıyor sorusu da yanıt buldu. İşte Survivor 2022 All Star'dan detaylar
Survivor 2022 All Star yarışmasının kadrosu bugün Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Yarışmanın ne zaman başlayacağı da belli oldu. Survivor 2022'de daha önce yarışmaya damga vurmuş isimler de var. Peki, Survivor 2022 Ünlüler ve Gönüllüler takımlarında hangi yarışmacılar var? İşte kadrolar
SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Survivor'da geçen sezonun birincisi İsmail Balaban olmuştu. Survivor 2022 bu yıl Ocak ayının ilk günlerinde TV 8'de izleyici ile buluşacak.
SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU
Survivor 2022 ünlüler kadrosundaki isimler şöyle:
- Adem Kılıçcı
- Çağan Atakan Arslan
- Furkan Kızılay
- Mert Öcal
- Sercan Yıldırım
- Barış Murat Yağcı
- Batuhan Karacakaya
- Aycan Yanaç
- Elif Gören
- Merve Aydın
- Nagihan Karadere
- Sema Aydemir
- Birsen Bekgöz
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SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU
Survivor 2022 gönüllüler kadrosundaki yarışmacılar şöyle:
- Gökhan Keser
- Ogeday Girişken
- Anıl Berk Baki
- Hikmet Tuğsuz
- Ardahan Uzkanbaş
- Berkan Karabulut
- Yasin Obuz
- Gizem Kerimoğlu
- Berna Keklikler
- Sude Burcu
- Seda Aydemir
- Evrim Keklik
- Nisa Bölükbaşı
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Etiketler: #Survivor