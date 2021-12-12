Nagihan Karadere, Survivor 2022 öncesi iddialı

Survivor 2022 kadrosu bugün Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Ocak ayının ilk günlerinde başlaması beklenen yarışmanın kadrosunda yer alan isimlerden biri de Nagihan Karadere. Kısa mesafe ve engelli koşucusu Nagihan Karadere daha önce de Survivor'da mücadele etmiş bir isim. Karadere, Survivor 2022 öncesi iddialı. Posta'ya konuşan Karadere "Kadroda güçlü isimler var, bu beni motive ediyor. Ben zoru seviyorum. Zorluktaki başarıya aşığım. Rakiplerim ne kadar güçlü olursa ben de gücümü kanıtlamış oluyorum" diyor.

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Peki, Karadere kadroda kendisine kimi rakip olarak görüyor? Karadere bu soruyu şöyle yanıtlıyor: Kendime hiç kimseyi rakip görmüyorum. Ben her seferinde kendimi aşmaya çalışıyorum. İki sezondur istatistiklerde üst sıradayım. Beni durdurabilecek tek kişi benim.