YouTube, Instagram veya diğer sosyal medya mecralarında yapılan canlı yayınlar her gün biraz daha popülerlik kazanmaya başladı. Peki, hangisini takip etmeli?

Sosyal medya ağlarında içerik üreticilerinin ve kalitesinin artmasıyla artık internet, yeni televizyon haline geldi. Video, blog veya podcast fark etmeksizin severek takip ettiğimiz birçok kanal var artık. Üstelik evde daha sık vakit geçirdiğimiz bu son dönemde takip ettiğimiz içerik üreticileri, sosyal medyada daha sık canlı yayın yapmaya başladı. Hemen hemen herkesin yayınlanması için dakika saydığı bu canlı yayınlar artık çok trend oldu. Yeni Normal döneminde birçok canlı yayın son bölümü yaptı fakat hâlâ devam eden güzel yayınlar mevcut. Bu listede, seveceğinizi düşündüğünüz birkaç yayını da sizler için derledik.

Swing İstanbul

Dans, dans, dans. Dans etmek, bizi hayatın kötü şartlarından uzaklaştırabilecek en güzel şeylerden biri değil de nedir? Türkiye’nin ilk swing dans okulu olan Swing İstanbul, dansın bu büyüsünü canlı yayınlarına taşıyarak izleyicilerle buluşturuyor. Instagram üzerinden @swingistanbul hesabıyla yapılan canlı yayınlar, swing dansını bilen ve bilmeyen herkes için harika bir dünya sunuyor.

Tek Çare Uzay

Gökyüzüne bakıp uzayın derinliklerine dalıp gidiyorsan ve bilimsel konuları merakla takip ediyorsan işte tam sana göre bir canlı yayın! Zaten adı üstüne, Tek Çare Uzay! NASA’da derin uzay iletişimi ve astrofizik alanlarında araştırmacı olarak çalışan Dr. Umut Yıldız ve yayıncı Damla Pekgöz’ün sunduğu Tek Çare Uzay; uzaya, bilime ve popüler kültüre olan merakmızı gideriyor. YouTube ve Twitch üzerinden yayınlanan Tek Çare Uzay’ı şimdiden favori programlarından biri olarak düşünebilirsin.

Crossover Talks

Crossover Talks, sosyal medya dünyasının fenomen isimlerinden oluşan ekiplerin bir araya geldiği yeni bir YouTube kanalı oldu. Crossover Talks’un ilk ekibinde; Batesmotelpro’dan tanıdığımız Volgan Öge, Kamusal Mizah’tan Özgür Turhan, Yorekok ve Geekyapar ekibinden Can Türkdoğan yer alıyor. Hem YouTube hem de Twitch’ten yayınlanan bu yayın kısa sürede çok sevildi. Yakın zamanda Crossover Talks’un ikinci ekibi de yayın yapmaya başladı. Bu ekipte de Aslı İnandık, Berrak Tüzünataç, Cenk Durmazel ve Caner Özyurtlu yer alıyor. İki ekip de güncel konulara ve insanlık haline dair muhteşem bir sohbet gerçekleştiriyor.

Mücbir Sebepler

Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın birlikte yaptığı Mücbir Sebepler isimli Instagram canlı yayınları kısa sürede yüz binlerin takip ettiği bir yayın haline geldi. İkilinin karşılıklı yaptığı sohbet bir yana, arada yayına katılan ünlü isimlerin olmasıyla yayın inanılmaz bir hale geliyor. Akşamınıza renk katmak için ikilinin Instagram hesaplarını takip edip canlı yayını beklemeniz yeterli.