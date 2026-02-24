Anasayfa Plus Sinema & Televizyon Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: “Kalbi durdu!”
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, 20. bölüm fragmanıyla izleyicilerini kelimenin tam anlamıyla şok etti. İlk iftarlarını Esme ile açmak için yola çıkan Eleni ve Fadime'nin, Eyüphan'ın hain planı sonucu frenleri bozulan araçla kaza yapması hikayeyi bambaşka bir noktaya taşıdı.
Yayınlanan 20. bölüm 2. fragmanında, kazadan sonra hastaneye kaldırılan Eleni’nin durumunun kritik olduğu görülüyor.
Özellikle Eleni'nin kalbinin durduğu ve doktorların müdahale ettiği sahneler, sosyal medyada "Eleni ölüyor mu?" ve "Ava Yaman diziden mi ayrılıyor?" sorularını beraberinde getirdi.
Asıl hedef İso iken, Eyüphan'ın frenlerini bozduğu pikaba Eleni ve Fadime bindi.
Fragman verilerine göre Fadime kazadan daha hafif sıyrıklarla kurtulurken, tüm ağır darbeyi Eleni'nin aldığı anlaşılıyor.