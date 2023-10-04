Terzi 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül ve Salih Bademci'nin yer aldığı Terzi dizisi ilk iki sezonuyla hayranlarının beğenisini topladı. Dizinin üçüncü sezonu için de geri sayım başladı.

Terzi 3.sezon ne zaman yayınlanacak?

Terzi'nin merakla beklenen 3. sezonunun yayın tarihi de belli oldu. Netflix Türkiye , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Terzi'nin 3. sezonunun 3 Kasım'da yayınlanacağını duyurdu.

Kalbinin sesini dinle Peyami. #Terzi 3. sezon 3 Kasım'da sadece Netflix'te. pic.twitter.com/mWlLUtNaV3 — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) October 4, 2023

Dizi, iki sezonuyla aynı hafta içinde Netflix Top 10'e girdi. 'Terzi', 31 Temmuz-6 Ağustos aralığındaki ikinci haftasında 23 milyon saat izlenme / 4 milyon 300 bin görüntülenme ile Netflix'in Dili İngilizce Olmayan Diziler listesinde 2'nci oldu. İlk sezonu ise 9 milyon 700 bin saat izlenme / 2 milyon görüntülenmeyle aynı listede 8'inci oldu.

Terzi dizisi konusu

Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami’nin sırlarına bir yenisi eklenir.