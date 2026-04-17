Teşkilat bu hafta var mı? 19 Nisan Teşkilat yeni bölüm yayınlanacak mı?
Televizyon dünyasında Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası başlayan yayın akışı değişiklikleri, pazar akşamının lider yapımlarını da etkiledi. Peki Teşkilat bu hafta var mı? 19 Nisan Teşkilat yeni bölüm yayınlanacak mı?
17 Nisan 2026 itibarıyla TRT 1 yönetiminin aldığı son karar, pazar akşamlarının vazgeçilmezi olan Teşkilat dizisini doğrudan etkiledi.
TRT 1'in güncel yayın akışına göre Teşkilat dizisi 19 Nisan Pazar akşamı yayınlanmayacak. Ülkemizi yasa boğan olayların ardından reklam gelirlerindeki düşüş ve genel yayın politikası değişikliği, bu kararın alınmasında ana etken oldu.
Eski Yayın Saati: 20:00 (Yeni Bölüm)
Yeni Plan (19 Nisan): Dizinin yerine saat 20:00'de Ferdinand adlı animasyon filmi izleyiciyle buluşacak.
TRT, sadece Teşkilat için değil, yeni başlayan ve merakla beklenen diğer yapımı için de benzer bir karar aldı. Taşacak Bu Deniz: Yeni bölümü yayınlanmama kararı alınan ilk yapımlardan biri oldu.