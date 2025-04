The Last Of Us sevenlere müjdeli haber! 3. sezon onayı verildi

Sıra dışı senaryosu ile dikkat çeken The Last of Us'ın 2. sezonu için geri sayım devam ediyor. Fenomen dizinin ikinci sezonu henüz ekranlara gelmeden üçüncü sezon onayını aldı.

PlayStation’ın efsane oyun serisine dayanan Pedro Pascal ve Bella Ramsey’nin başrollerini paylaştığı yapım The Last of Us, ilk sezonuyla yalnızca eleştirmenleri değil, geniş izleyici kitlesini de peşinden sürüklemişti.

Dizinin yaratıcılarından Craig Mazin, ikinci sezonla ilgili yaptığı açıklamada “İzleyicilere karşı sorumluluğumuz büyük. İkinci sezonu, gurur duyacağımız bir iş olarak ortaya koymak istedik. Geldiğimiz nokta, en iddialı beklentilerimizin bile ötesinde" demişti.

The Last Of Us dizisi 2. sezon konusu ve oyuncuları

The Last Of Us dizisinin 2. sezonunda Pedro Pascal ve Bella Ramsey'e; Gabriel Luna, Rutina Wesley, Kaitlyn Dever, Isabela Merced ve Jeffrey Wright gibi isimler eşlik edecek.

İlk sezonunda 24 dalda Emmy adaylığı elde ederek televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran dizinin yeni sezonunun konusu ise şöyle:

İlk sezondaki olaylardan beş yıl sonra, Joel ve Ellie birbirleriyle ve geride bıraktıklarından daha tehlikeli ve öngörülemez bir dünyayla çatışmaya çekilir.