TRT 1’e yeni dizi "Bir Zamanlar İstanbul" geliyor! İşte konusu ve oyuncuları

Başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un yer alacağı ve yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği Bir Zamanlar İstanbul dizisinin okuma provası yapıldı ve çekimleri başladı.

Bir Zamanlar İstanbul konusu

Bir Zamanlar İstanbul, 90’lar İstanbul’unun büyülü atmosferinde geçen bir aşk hikâyesi ve adalet arayışını konu ediyor. Bir Zamanlar İstanbul, büyük bir titizlikle hazırlanan hikâyesi, zengin kadrosu ve unutulmaz sahneleriyle şimdiden merak uyandırıyor. TRT 1’in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul, seyircileri hem nostalji dolu hem de sürükleyici bir yolculuğa çıkaracak.

Bir Zamanlar İstanbul dizisi, çağdaş bir Köroğlu destanı olarak izleyicileri derin bir aşk hikâyesi ve adalet arayışı ile buluşturacak. Dizi, akılda kalacak karakterleri, sürükleyici sahneleri ve nostaljik atmosferiyle sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olacak.

Bir Zamanlar İstanbul oyuncuları

“Bir Zamanlar İstanbul” dizisinin oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Alina Boz, Hüseyin Avni Danyal, Didem Balçın, Kaan Taşaner, Deniz Celiloğlu, Ümit Kantarcılar, İpek Karapınar, Murat Daltaban, Nihal Koldaş, Mirza Bahattin Doğan, Serdar Özer yer alıyor.