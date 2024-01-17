TRT1'den yeni dizi Kül Masalı geliyor! Kül Masalı konusu ne, oyuncuları kimler?

TRT1'de yeni bir dizi ekran macerasına hazırlanıyor. Yakında izleyiciyle buluşacak olan Kül Masalı isimli dizinin senaryosunu Sılan Aras Erdem ve Filiz Küçük Yücel kaleme alırken görüntü yönetmenliğini Bekir Toplar üstlenecek. Dizinin yapımcılığını Cemil Cengiz üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu oturuyor.

Kül Masalı dizisi konusu

Yoksul ve mütevazi bir geçmişten gelen Özge (Sevda Erginci), altı yıldır bir restoranda aşçılık yapmaktadır. Türkiye’nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı (Gökhan Alkan) ile karşılaşıp ilk görüşte aşık olup evlenirler. Özge’nin Arat’ın ailesinin yaşadığı konağa gelin olarak girmesi onu bir anda bir aşk masalından entrikalarla dolu dünyaya sokar. Kocasının geçmişinden gelen öfke patlamaları, Özge’nin kız kardeşi Behiye'nin (Gizem Güneş) zenginlik ihtirası ve Arat’ın şaibeli şekilde ölen eşi Jale’nin (Başak Gümülcinelioğlu) peşini bırakmayan gölgesi Özge'nin bu zorlu yolculuğunu daha da karmaşık hale getirir.

Kül Masalı dizisi oyuncuları

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Gökhan Alkan, Sevda Erginci, Başak Gümülcineoğlu, Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik, Gizem Kala ve Gizem Güneş gibi başarılı isimler yer alıyor