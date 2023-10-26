TV8'in yeni dizisi Aşka Düşman'dan ilk tanıtım yayınlandı

TV8'de yayın hayatına başlayacak Aşka Düşman dizisi için geri sayım başladı. Aşka Düşman dizisinin yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan otururken senaryosunu da Eylem Canpolat ile Ozan Aksongur kaleme alıyor. Diziden ilk tanıtım fragmanı da yayınlandı.

AŞKA DÜŞMAN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, aşka düşman bir anne tarafından yetiştirilen İnci’nin Uygar ile yaşadığı imkansız aşk hikayesine odaklanıyor.

AŞKA DÜŞMAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Nazan Kesal

Cem Yiğit Üzümoğlu

Buse Meral

Ebru Aykaç

Merve Nur Bengi

Bedia Ener

Barış Aytaç

Esra Ruşan

Bihter Dinçel

Sermet Yeşil

AŞKA DÜŞMAN DİZİSİ İLK TANITIM FRAGMANI