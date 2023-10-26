TV8'in yeni dizisi Aşka Düşman'dan ilk tanıtım yayınlandı
Başrollerinde Nazan Kesal, Buse Meral ve Cem Yiğit Üzümoğlunun yer aldığı Tv8'in yeni dizisi Aşka Düşman'dan ilk tanıtım yayınlandı. Dizi yakın zamanda izleyici ile buluşacak.
TV8'de yayın hayatına başlayacak Aşka Düşman dizisi için geri sayım başladı. Aşka Düşman dizisinin yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan otururken senaryosunu da Eylem Canpolat ile Ozan Aksongur kaleme alıyor. Diziden ilk tanıtım fragmanı da yayınlandı.
AŞKA DÜŞMAN DİZİSİNİN KONUSU NE?
Dizi, aşka düşman bir anne tarafından yetiştirilen İnci’nin Uygar ile yaşadığı imkansız aşk hikayesine odaklanıyor.
AŞKA DÜŞMAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
- Nazan Kesal
- Cem Yiğit Üzümoğlu
- Buse Meral
- Ebru Aykaç
- Merve Nur Bengi
- Bedia Ener
- Barış Aytaç
- Esra Ruşan
- Bihter Dinçel
- Sermet Yeşil