Ulan İstanbul'a oyuncu takviyesi!

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Kanal D'nin bol reytingli yaz dizisi Ulan İstanbul'a başarılı oyuncu Demet Gül dahil oldu.

Otto Falckenberg Schule München Sahne Sanatları Performans Bölümü mezunu Almanya doğumlu sanatçı Demet Gül, dizide Şehriban’ın Almanya’da yaşayan ve evlenmek için Türkiye’ye gelen çılgın yeğeni “Maşuka” karakterini canlandıracak.



35 yaşındaki bekar Maşuka, evlilik programını arayıp, kendine bir eş bulma umuduyla Türkiye’ye gelir. Ancak yolda Kandemir ile karşılaşması ve ona ilk görüşte aşık olması Maşuka’nın bütün planlarını mahveder. Mahalleye bir de Maşuka’nın gelmesi ve Kandemir’e aşık olması işleri iyice sarpa sarar.



Ulan İstanbul, yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00’de Kanal D’de ekranlarında olacak.