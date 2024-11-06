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Ulaş Tuna Astepe ve Hazal Subaşı’lı "İlk ve Son" dizisinin kutlaması yapıldı
Ulaş Tuna Astepe ile Hazal Subaşı’nın başrol oynadığı “İlk ve Son” dizisinin ekibi dün akşam kutlama düzenledi.
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Blutv’de 3 bölümü yayınlanan Ulaş Tuna Astepe ile Hazal Subaşı’nın başrol oynadığı “İlk ve Son” dizisinin ekibi Dada İstanbul’da kutlama yaptı.
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Hazal Subaşı geceye göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı siyah bir elbise ile katıldı. Saçlarını at kuyruğu yapan oyuncu kombini siyah çizmelerle tamamladı.
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Ulaş Tuna Astepe de gece siyah pantolon siyah tişört ve siyah deri ceket tercih etti.
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İkilinin uyumu gözlerden kaçmadı. Hazal Subaşı’nı gecede sevgilisi Oğuzhan Koç da yalnız bırakmadı.