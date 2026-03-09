Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 3. fragman: "Oğlumu kurtarın, lütfen!"
Kanal D ekranlarının her hafta nefes kesen atmosferiyle izleyiciyi bağlayan yapımı Uzak Şehir, bu akşam yayınlanacak olan 53. bölümüyle hikâye döngüsünde çok kritik bir eşiğe geliyor. Merakla beklenen yeni bölüm öncesinde paylaşılan 3. fragman, suların bu kez hiç olmadığı kadar bulanacağını ve geri dönülemez hesaplaşmaların yaşanacağını müjdeliyor.
Kanal D ekranlarının pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Uzak Şehir, bu akşam yayınlanacak 53. bölümüyle adeta yer yerinden oynayacak. Yayınlanan 3. fragman, hikayenin en sert ve geri dönülemez kırılma noktasına ulaştığını müjdeliyor.
Boran’ın Vurgun’u öldürmesi, şehirdeki güç dengelerini temelinden sarsarken aynı zamanda kendi içinde de büyük bir hesaplaşmanın fitilini ateşliyor.
Evladını Boran’ın karanlık dünyasından çekip almak için her şeyi göze alan Alya, annelik içgüdüsüyle imkansızı zorlamaya devam ediyor.
Ailenin direği olan Sadakat, "adalet" ve "evlat sevgisi" arasında tarihin en ağır ikilemlerinden birini yaşıyor. Kendi kanından olanı adalete teslim edip etmeyeceği, dizinin sadece bu bölümünün değil, tüm geleceğinin seyrini değiştirecek.