Veliaht dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Yeni dizi Veliaht'tan ilk tanıtım yayınlandı

Show TV’nin yeni ve iddialı dizisi Veliaht, için geri sayım başladı. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği ‘Veliaht’ yeni sezonda Eylül’de ekranlarda olacak.

Veliaht dizisi konusu ne?

Veliaht dizisi, Esenler Otogarı’nı merkezine alarak Karslı Ailesi’nin aile bağları, iktidar hırsı ve geçmişten gelen sırlar etrafında şekillenen hikayesini seyirciyle buluşturuyor.

Aile içi güç savaşlarının ve bu kaotik ortamda filizlenen büyük bir aşk öyküsünün çarpıcı bir şekilde işlendiği dizi, izleyiciye hem duygusal hem de gerilim dolu anlar yaşatacak.

Veliaht dizisi oyuncuları

‘Veliaht’ın kadrosunda; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi isimler yer alıyor.

'Veliaht’ın ilk tanıtımı